Un dermatólogo avisa: cuidar la piel previene el cáncer y protege el cerebro

El dermatólogo de Policlínica Gipuzkoa, Jorge Soto ha destacado la importancia de adoptar hábitos de protección frente a la exposición a los rayos ultravioleta, no solo para evitar enfermedades oncológicas cutáneas, sino también por sus beneficios para la salud general del organismo. "Proteger la piel del sol es fundamental por dos razones principales: prevenir tumores cutáneos y favorecer un envejecimiento más saludable", ha apuntado el especialista.

Según explica Soto, la radiación es uno de los factores más agresivos. Las personas que sufren quemaduras o pasan largas jornadas a la intemperie sin filtro presentan un riesgo significativamente mayor de desarrollar graves patologías. Entre los tipos más agresivos se encuentran el melanoma y el carcinoma epidermoide, afecciones que pueden tener consecuencias severas e incluso resultar mortales si no se detectan a tiempo. Por ello, insiste en la necesidad de adaptar las precauciones al fototipo de cada persona, además de utilizar cremas adecuadas, especialmente durante los meses estivales.

Uno de los aspectos más novedosos que destaca el dermatólogo es la conexión directa entre el estado de la dermis y el funcionamiento de otros órganos. El envejecimiento no es un fenómeno aislado, sino que influye en el equilibrio metabólico del individuo. "La piel envejecida no solo presenta cambios visibles. También altera la liberación de sustancias químicas que pueden afectar a otros órganos", señala el experto.

Producción de proteínas

Entre los efectos descritos, destaca la relación con el sistema óseo. El médico subraya que una dermis sana contribuye a la producción de proteínas como la cistatina A, que intervienen en la fortaleza de los huesos. Con el paso de los años, esta producción disminuye de forma natural, favoreciendo la aparición de problemas graves de movilidad y desgaste óseo como la osteoporosis.

Asimismo, estudios científicos recientes apuntan a una relación directa entre el tejido epitelial y la salud cerebral. Una superficie cutánea seca y castigada puede liberar sustancias inflamatorias que afectan al sistema nervioso central. Esta respuesta fisiológica acaba aumentando el riesgo de sufrir deterioro cognitivo y precipita la aparición de enfermedades neurodegenerativas como el alzhéimer.

Soto subraya que mantener una buena hidratación es una herramienta sencilla pero muy eficaz para reducir estos efectos negativos. El cuidado diario ayuda a limitar la liberación de esas sustancias inflamatorias y podría contribuir a mejorar el estado neurológico en personas mayores. "La piel es mucho más que una barrera externa; actúa como un órgano activo que influye en el resto del cuerpo", añade el facultativo.

Según el dermatólogo de Policlínica Gipuzkoa, también se debe seguir una alimentación equilibrada, dormir correctamente y fomentar las relaciones sociales para evitar el aislamiento. Por último, aconseja de manera rotunda esquivar hábitos nocivos y perjudiciales como el tabaquismo y el consumo de bebidas alcohólicas. "La puesta en práctica continua de estas rutinas y hábitos supone más del 90 por ciento de lo que es útil para promover una vida y, por tanto, una longevidad saludable", concluye.