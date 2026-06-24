Descubren por qué el cerebro recuerda mejor las sorpresas que las situaciones rutinarias

Investigadores de la Universidad de Sídney (Australia) han logrado desentrañar qué sucede en el interior de la cabeza cuando se enfrenta a una situación predecible en comparación con una sorpresa. Este hallazgo proporciona pistas vitales para resolver un antiguo misterio de la neurociencia y sus datos acaban de ser publicados en la revista científica JNeuroSci.

Los científicos descubrieron que, durante los acontecimientos inesperados, la mente está programada para dirigir una mayor cantidad de energía a la hora de captar más información sensorial del entorno. Este es el motivo por el cual se es capaz de recordar los sucesos imprevistos con mucha mayor viveza y precisión. De este modo, el órgano rector actualiza su memoria interna.

En cambio, cuando ocurre algo que resulta familiar o esperado, el funcionamiento es completamente distinto. En estos casos, el sistema comienza a responder incluso antes de que el evento ocurra, lo que ahorra milisegundos. Cuando aparece una rutina, se hace responder más rápido, pero no se molesta en codificar dicho evento con todo detalle.

"Nuestro estudio ofrece una visión fascinante de cómo se utilizan las predicciones para ayudarnos a percibir mejor el mundo e interactuar con él", ha reflexionado el autor principal de esta investigación, el doctor Reuben Rideaux, perteneciente a la Facultad de Psicología de la institución educativa australiana.

Los estímulos

El experto detalla que estamos constantemente bajo presión para tomar decisiones, recibiendo una enorme cantidad de estímulos. Por lo tanto, el cuerpo necesita ahorrar energía donde pueda. "Cuando se enfrenta a una situación predecible, piensa: 'Ya sé lo que es esto, no necesito gastar energía procesándolo cuidadosamente'. Pero durante eventos inesperados es como una actualización de software. Se quiere actualizar nuestra visión del mundo para asegurarse de que estamos preparados para el futuro", cuenta Rideaux.

Para estudiar este fenómeno en profundidad, un total de 40 participantes observaron destellos visuales simples que aparecían alrededor de un círculo. Mientras tanto, los investigadores medían su actividad mediante un electroencefalograma, registrando así las ondas cerebrales, al tiempo que analizaban las respuestas de sus pupilas.

El equipo registró los tiempos de reacción y la precisión de todos los voluntarios. Pero el punto crucial llegó cuando, en ocasiones, los expertos manipulaban y modificaban deliberadamente el patrón de los destellos. Los individuos respondieron con mayor rapidez a los eventos esperados, pero cuando se les pidió que recordaran la ubicación exacta, su recuerdo fue notablemente peor que después de los estímulos inesperados.