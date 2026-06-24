Euclid capta la imagen "más extensa y detallada jamás obtenida" de la Vía Láctea

Un retrato sin precedentes del corazón de nuestra galaxia acaba de ver la luz. La misión Euclid de la Agencia Espacial Europea ha presentado la que describe como "la imagen más extensa y detallada jamás obtenida en luz visible del centro de la Vía Láctea", un mosaico que reúne cerca de 60 millones de estrellas y abre una nueva ventana al estudio de planetas fuera del Sistema Solar.

El hito llega tras una observación de 26 horas del telescopio Euclid, diseñado originalmente para investigar la materia oscura. En esta ocasión, apuntó hacia el bulbo galáctico, una de las zonas más densas y brillantes del cielo, a petición de un grupo de astrónomos interesados en explotar su combinación única de amplio campo de visión y alta resolución.

El resultado es un mosaico compuesto por nueve imágenes consecutivas captadas con la cámara VIS, cada una cubriendo un área mayor que la Luna llena. La calidad alcanzada permite distinguir estrellas individuales incluso en regiones donde la acumulación de luz suele saturar a los telescopios terrestres. Además, la imagen puede explorarse con gran nivel de detalle, revelando estructuras como cúmulos, nebulosas y capas ocultas de información científica que ahora quedarán accesibles tanto para investigadores como para el público.

No less than 60 million stars in one image. It's possible thanks to the @ESA_Euclid mission. For just one day, Euclid turned its gaze to the crowded heart of the Milky Way and captured the largest, most detailed photo ever taken of our galaxy's centre in visible light. Let's… pic.twitter.com/eJ5CReGIVb — ESA Science (@esascience) June 24, 2026

Según la ESA, recrear este mismo mapa desde la Tierra habría requerido unas 2.000 horas de observación con instalaciones como el telescopio Keck Observatory. Euclid lo logró en poco más de un día, detectando incluso estrellas demasiado débiles para ser vistas desde la superficie terrestre.

El campo observado coincide con el que estudiará el futuro telescopio Nancy Grace Roman Space Telescope de la NASA, centrado en la búsqueda de exoplanetas mediante microlente gravitatoria. En la imagen ya se identifican 51 sistemas planetarios conocidos, lo que "permitirá comparar su estado antes y después de los alineamientos que generen nuevos eventos".

Podrán reconstruir el movimiento y confirmar planetas

Esta técnica se basa en el efecto que se produce cuando una estrella pasa frente a otra y amplifica su luz; si hay un planeta implicado, su gravedad deja una huella adicional en ese brillo. Hasta ahora, ha permitido descubrir cerca de 300 exoplanetas desde tierra, pero Euclid añade una referencia clave para medir sus propiedades con mayor precisión.

Aunque el telescopio no puede detectar eventos nuevos en tan poco tiempo, sí ha registrado con precisión la posición y el brillo de las estrellas protagonistas de futuros fenómenos. Al comparar estos datos con los que obtenga Roman, los científicos podrán reconstruir su movimiento y confirmar planetas que hoy resultan difíciles de identificar.

Entre los sistemas ya visibles destacan OGLE‑2005‑BLG‑390Lb, un mundo helado descubierto hace dos décadas, y OGLE‑2013‑BLG‑341Lb, cuyo análisis conjunto con datos de Keck, el Hubble Space Telescope y Euclid permitirá determinar mejor su masa.

Para la ESA, esta observación excepcional "proporcionará un archivo de referencia para estudios de exoplanetas, estrellas binarias, enanas marrones, polvo interestelar y movimientos estelares en el centro galáctico".