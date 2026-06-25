Un equipo de astrónomos descubre planetas "superesponjosos" más ligeros que el algodón de azúcar

Un equipo internacional de astrónomos ha identificado dos de los exoplanetas gigantes más ligeros y menos densos conocidos hasta la fecha. Se trata de dos raros mundos catalogados como 'superesponjosos', cuya densidad es tan baja que resulta inferior incluso a la del algodón de azúcar. La investigación, encabezada por la Universidad de Oxford y desarrollada junto a la Université Côte d'Azur/Observatoire de la Côte d'Azur y la Universidad de Birmingham, ha sido publicada en la revista científica Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Los planetas, bautizados como TOI-791 b y TOI-791 c, orbitan una estrella de tipo F7 situada a aproximadamente 1.110 años luz de la Tierra, en la constelación de Volans. Aunque presentan dimensiones comparables a las de Júpiter, su composición los convierte en auténticas anomalías cósmicas. TOI-791 b registra una densidad de apenas 0,038 gramos por centímetro cúbico, mientras que TOI-791 c alcanza los 0,047 gramos por centímetro cúbico. Estas cifras contrastan con la densidad media de Júpiter, de 1,33 gramos por centímetro cúbico.

Para ponerlo en perspectiva, ambos planetas son menos densos que el algodón de azúcar, cuya densidad ronda los 0,05 gramos por centímetro cúbico, y están muy lejos de la densidad terrestre, estimada en 5,5 gramos por centímetro cúbico.

Los científicos consideran que ambos cuerpos celestes se formaron conjuntamente a partir del mismo disco de gas y polvo que rodeaba a su estrella durante sus primeras etapas de desarrollo. Además, mantienen una peculiar relación orbital denominada resonancia 5:3: mientras el planeta más cercano completa cinco vueltas alrededor de la estrella, el exterior realiza casi exactamente tres. Esta sincronización genera interacciones gravitatorias periódicas que alteran ligeramente los momentos en los que los planetas transitan frente a su estrella.

La singularidad del hallazgo radica también en que apenas se conocen cuatro sistemas adicionales que alberguen varios planetas superesponjosos. Por ello, el sistema TOI-791 representa una oportunidad excepcional para investigar los mecanismos que dan origen a este tipo de mundos y comprender mejor su evolución.

La investigadora principal del estudio, la doctora George Dransfield, destacó que encontrar un único planeta de estas características ya es poco habitual, mientras que descubrir dos dentro del mismo sistema resulta extraordinariamente raro. Según explicó, sus densidades extremas ofrecen una oportunidad única para estudiar los procesos de formación planetaria.

Los dos exoplanetas fueron detectados inicialmente gracias a la colaboración de voluntarios del proyecto de ciencia ciudadana Planet Hunters TESS, que analiza datos recopilados por el satélite TESS de la NASA en busca de nuevos mundos. Tras su identificación como candidatos, un amplio conjunto de observaciones realizadas con telescopios de distintos países permitió determinar con precisión sus tamaños y masas.

La técnica empleada se basa en el estudio de los tránsitos planetarios, que ocurren cuando un planeta pasa por delante de su estrella y provoca una leve disminución de brillo. Además de medir el tamaño de los planetas, los investigadores detectaron pequeñas variaciones en la periodicidad de estos tránsitos, causadas por la influencia gravitatoria mutua entre ambos cuerpos. El análisis de dichas variaciones permitió calcular sus masas y confirmar sus extraordinariamente bajas densidades.

El descubrimiento es fruto de ocho años de trabajo observacional, incluyendo datos obtenidos por el telescopio Astep, instalado en la estación Concordia de la Antártida. Las largas noches del invierno antártico ofrecieron condiciones ideales para seguir de forma continua los tránsitos de estos planetas, que se prolongan durante más de once horas. De hecho, los científicos lograron registrar los tránsitos completos más extensos observados desde la superficie terrestre.

A pesar de los avances, el origen de los planetas superesponjosos sigue siendo objeto de debate. Una de las hipótesis más aceptadas plantea que estos mundos poseen enormes atmósferas compuestas principalmente por hidrógeno y helio. Dichas envolturas gaseosas podrían haberse formado en regiones alejadas y frías del disco protoplanetario, donde el gas se acumuló rápidamente alrededor de un núcleo sólido.

Con el objetivo de profundizar en esta cuestión, los investigadores planean nuevas observaciones que permitan aclarar cómo surgieron estos peculiares planetas. Entre las iniciativas propuestas figura el uso del telescopio espacial James Webb para analizar la composición de sus atmósferas y detectar posibles compuestos ricos en carbono, nitrógeno y oxígeno.

Para los autores del estudio, el sistema TOI-791 constituye un laboratorio natural excepcional para estudiar la evolución de los planetas gigantes de baja densidad. Asimismo, destacan que este hallazgo pone de relieve el valor de la cooperación científica internacional, ya que la combinación de observaciones realizadas desde la Antártida, telescopios espaciales y observatorios repartidos por distintos continentes resultó decisiva para desvelar la naturaleza de estos insólitos mundos.