Una revolucionaria técnica genética abre la puerta a evitar abortos y erradicar patologías graves

Una investigación liderada por el Centro Loke de Investigación del Trofoblasto de la Universidad de Cambridge ha constatado que es posible aplicar una novedosa técnica de alteración del genoma para modificar un único gen en células embrionarias. Este avance permite explorar las etapas iniciales de la vida humana con un nivel de detalle desconocido hasta la fecha. Los resultados del hallazgo han sido publicados en la revista científica Nature.

El procedimiento, conocido como edición de bases, constituye una versión de mayor exactitud que la famosa técnica Crispr/Cas9. Dicho método otorga la capacidad de cambiar un único par de bases de nucleótidos –los eslabones que conforman el ADN– dentro de un genoma compuesto por aproximadamente 3.000 millones de pares.

Aplicando esta precisión microscópica, los científicos lograron inhibir el gen denominado NANOG en etapas sumamente prematuras del desarrollo humano. Al hacerlo, observaron que las células no lograban evolucionar hacia las estructuras pluripotentes que componen el epiblasto, el cual se encarga de formar el cuerpo del futuro bebé. Esta constatación subraya la relevancia del gen NANOG en los primeros días posteriores a la fecundación.

La función de un gen específico

Pese a la ausencia de dicho gen, el estudio confirmó que seguían formándose tanto la placenta como el saco vitelino, fundamentales para brindar soporte vital al embrión. Hasta ahora, la edición genética ya se había documentado, pero nunca se había empleado para descifrar la función de un gen específico con esta exactitud, reduciendo significativamente las alteraciones cromosómicas que provocaban las versiones anteriores.

A largo plazo, podría incrementar la tasa de éxito de la fecundación in vitro y ayudar a comprender por qué ocurren ciertas pérdidas tempranas del embarazo. Además, la edición de bases allana el camino para erradicar patologías genéticas severas, como la fibrosis quística o la enfermedad de Huntington, evitando que se transmitan a las siguientes generaciones.

"La edición de bases representa un avance significativo con respecto a la técnica convencional, ya que conlleva un riesgo mucho menor de causar errores cromosómicos no deseados", señala la profesora Kathy Niakan, responsable del proyecto. Según sus propias palabras: "Puede cambiar con precisión un único par de nucleótidos por otro en todo un genoma humano es una hazaña increíble".

Las células pluripotentes gozan de un inmenso valor en la medicina biomédica por su capacidad para transformarse en cualquier otra célula del organismo. El investigador Oliver Bower destacó al respecto: "Al determinar cómo genes como NANOG controlan este proceso, podemos lograr que los sistemas de células madre para la investigación sean más predecibles y fiables".