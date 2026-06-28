El regreso del lobo: el gran éxito de conservación que divide a Europa

El lobo ha vuelto. Y lo ha hecho de una forma que pocos científicos habrían imaginado hace apenas unas décadas. Después de haber desaparecido de gran parte de Europa Occidental durante el siglo XIX, este gran depredador se encuentra hoy en plena expansión. Su recuperación se ha convertido en uno de los mayores éxitos de conservación de la biodiversidad europea, pero también en una fuente creciente de conflictos con la ganadería y las comunidades rurales.

La prestigiosa revista científica Science acaba de dedicar un amplio reportaje a este fenómeno bajo el título La hora del lobo, donde analiza cómo el regreso del lobo está transformando el paisaje europeo y obligando a replantear los límites de la convivencia entre seres humanos y grandes carnívoros.

De la desaparición al regreso

Durante siglos, los lobos fueron perseguidos sistemáticamente en gran parte de Europa. La expansión agrícola, la deforestación, la caza y las campañas oficiales de erradicación provocaron su desaparición de numerosos países.

Sin embargo, la situación comenzó a cambiar a finales del siglo XX gracias a la protección legal impulsada por instrumentos como el Convenio de Berna y las normativas europeas de conservación de la naturaleza.

Los resultados han sido notables. Según los datos recogidos por Science, actualmente viven alrededor de 23.000 lobos en los países de la Unión Europea, frente a los aproximadamente 12.000 ejemplares registrados en 2012. En apenas una década la población europea prácticamente se ha duplicado.

Los lobos han recolonizado territorios de Alemania, Bélgica, Países Bajos, Dinamarca, Francia, Suiza y Austria, países donde la especie había desaparecido hacía más de cien años.

España, uno de los grandes refugios del lobo europeo

Dentro de esta recuperación, España ocupa un papel especialmente relevante.

El último censo nacional coordinado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico contabilizó 333 manadas de lobo entre 2021 y 2024, frente a las 297 registradas en el censo anterior, lo que supone un incremento del 12 %.

La mayor concentración de manadas se localiza en Castilla y León, Galicia, Asturias y Cantabria, territorios que albergan buena parte de la población ibérica.

A partir de estos datos, los especialistas estiman que en España viven actualmente entre 2.000 y 2.500 lobos, lo que convierte al país en el principal bastión de la especie en Europa Occidental.

Sin embargo, los propios científicos advierten de que el crecimiento numérico no resuelve todos los problemas de conservación.

La genética, el reto menos visible

Uno de los aspectos más llamativos del reportaje de Science es que la recuperación demográfica no siempre va acompañada de una recuperación genética equivalente.

Diversos estudios citados por la revista muestran que los lobos europeos están divididos en varias poblaciones relativamente aisladas entre sí y que muchas de ellas presentan problemas de endogamia, es decir, una reproducción excesiva entre individuos emparentados.

Los investigadores consideran que para garantizar una viabilidad genética óptima serían necesarias alrededor de 500 manadas reproductoras, una cifra superior a la existente actualmente en España y en buena parte de las poblaciones europeas.

Por ello, los expertos sostienen que, aunque el lobo se está recuperando, todavía no puede considerarse una especie completamente consolidada desde el punto de vista de la conservación genética.

El conflicto con la ganadería

La expansión del lobo también tiene consecuencias para el sector ganadero.

Según los datos recopilados por Science, los lobos provocan la muerte de unas 50.000 ovejas y cabras cada año en la Unión Europea, una cifra que explica buena parte del debate político y social que rodea a la especie.

En España, organizaciones agrarias y administraciones autonómicas han denunciado un aumento de los daños al ganado. Solo en Castilla y León se registraron durante 2024 cerca de 6.000 cabezas de ganado muertas atribuidas a ataques de lobo.

Este escenario ha generado posiciones enfrentadas entre quienes consideran prioritario reforzar la protección de la especie y quienes reclaman una gestión más flexible que permita reducir los daños sobre la actividad ganadera.

¿Funcionan las medidas de prevención?

Una de las conclusiones del reportaje de Science es que los ataques pueden reducirse significativamente mediante medidas preventivas.

Los estudios analizados por los investigadores indican que más del 90 % de los ataques registrados en Países Bajos afectaron a ganado que carecía de protección adecuada, como vallados eléctricos o perros guardianes.

Estas herramientas llevan siglos utilizándose en países como Italia o Rumanía, donde el lobo nunca desapareció completamente. Sin embargo, su implantación requiere inversiones económicas y cambios en la gestión de las explotaciones ganaderas.

Europa flexibiliza la protección

El crecimiento de las poblaciones y el aumento de los conflictos han llevado a la Unión Europea a revisar su política de protección.

En 2024, Bruselas rebajó el estatus del lobo de especie "estrictamente protegida" a simplemente "protegida", permitiendo una mayor flexibilidad en su gestión por parte de los Estados miembros.

La decisión ha sido recibida con satisfacción por numerosos sectores rurales, mientras que parte de la comunidad científica considera que podría dificultar la consolidación genética de algunas poblaciones.

El desafío de aprender a convivir

Más allá de las cifras, el reportaje de Science plantea una cuestión de fondo: cómo convivir con una especie que durante generaciones estuvo ausente del paisaje europeo.

El regreso del lobo representa al mismo tiempo un éxito de conservación y un desafío para la gestión del territorio. Mientras sus poblaciones continúan expandiéndose, Europa busca fórmulas que permitan compatibilizar la protección de un gran depredador con la actividad ganadera y la realidad de quienes viven en el medio rural.

La respuesta a ese desafío determinará en buena medida el futuro de una de las especies más emblemáticas del continente.