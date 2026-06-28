El sorprendente truco de las bacterias para sobrevivir a los antibióticos

Cuando los microorganismos son atacados por tratamientos médicos, no afrontan una lucha individual. Según han descubierto investigadores del Baylor College of Medicine de Estados Unidos, junto con otras instituciones colaboradoras, las poblaciones bacterianas trabajan en equipo para sobrevivir. El estudio, publicado en la revista Science, revela que estos agentes patógenos aúnan sus recursos, lo que ayuda a las células quiescentes o latentes a mantenerse con vida. Estos hallazgos explican por qué algunas infecciones son tan difíciles de erradicar y sugieren posibles enfoques futuros para mejorar la eficacia farmacológica.

"Los antibióticos están diseñados para matar bacterias o impedir su crecimiento. Sin embargo, muchas veces dejan un pequeño grupo de supervivientes", comenta el doctor Christophe Herman, coautor principal y profesor de genética molecular y humana en Baylor. En sus declaraciones, aclara que estos supervivientes no son genéticamente resistentes, sino que desactivan temporalmente ciertas partes de su metabolismo. De este modo, entran en un estado de latencia que les permite resistir el tratamiento y, posteriormente, volver a proliferar. "Comprender cómo se forman y persisten estos supervivientes es un reto fundamental en la lucha contra las infecciones persistentes", añade el investigador.

Los científicos de la rama de la virología molecular y la microbiología saben desde hace tiempo que los patógenos pueden ayudarse mutuamente compartiendo genes que les confieren dicha inmunidad. En el presente trabajo, Herman y el resto del equipo investigaron si también podrían compartir directamente proteínas, que actúan como las máquinas moleculares encargadas de realizar la mayor parte del trabajo celular. Aunque estudios previos habían indicado esta posibilidad teórica, la evidencia experimental no resultaba concluyente hasta la publicación de este ensayo.

La transferencia de proteínas

Para detectar esta transferencia de proteínas, el equipo diseñó un sistema altamente sensible utilizando la conocida bacteria Escherichia coli. "Modificamos genéticamente un grupo de bacterias para que produjeran una enzima especial llamada Cre, y otro grupo para que contuvieran un 'interruptor' genético que solo se activaba si la proteína entraba en la receptora", explica Alice X. Wen, primera autora del informe. El ensayo reveló que la transferencia era poco frecuente en condiciones normales, pero al exponer los cultivos a niveles bajos y no letales de antibióticos, el intercambio aumentaba miles de veces.

Posteriormente, los expertos indagaron en cómo se transferían estas moléculas de una célula a otra. Descubrieron que el proceso continuaba incluso después de retirar las células donantes del medio, dejando únicamente el líquido en el que habían crecido. Esto descartó la necesidad de un contacto directo e indicó que empleaban una sustancia liberada al entorno. Mediante técnicas bioquímicas y microscopía avanzada, averiguaron que unas estructuras conocidas como vesículas de membrana actuaban como vehículos de transporte libre.