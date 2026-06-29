Descubren cómo la proteína Arc propaga el alzheimer hacia células cerebrales sanas

Investigadores de la Universidad de Washington en San Luis (Estados Unidos) han descubierto que, en ratones, una proteína cerebral denominada Arc ayuda a propagar la toxina Tau desde las áreas enfermas a las sanas. Si se lograran diseñar terapias para combatir esta expansión, la ciencia contaría con una herramienta muy poderosa para evitar que esta patología empeore en los pacientes afectados.

La enfermedad se produce principalmente por la acumulación de la proteína tóxica Tau, que destruye progresivamente las neuronas. A medida que este elemento perjudicial coloniza nuevas regiones del cerebro, los síntomas del paciente se agravan y, en última instancia, resultan fatales.

En este trabajo, mediante el estudio exhaustivo de un modelo de ratón modificado, el equipo científico descubrió que el transportador Arc es absolutamente necesario para que la infección avance. Los resultados de esta importante investigación se han publicado recientemente en la revista Cell.

En condiciones normales, la proteína Arc actúa como mensajero vital entre las neuronas. Para ello, se envuelve en una burbuja microscópica, denominada vesícula extracelular, que flota de una célula a otra para transportar información. Sin embargo, la toxina Tau tiene la capacidad de adherirse a este vehículo y viajar a un destino sano para corromperlo.

Todas las células cerebrales contienen Tau de forma natural. Sin embargo, en esta dolencia neurodegenerativa, la molécula comienza a agruparse formando enormes marañas pegajosas que provocan la muerte celular. Mitali Tyagi, investigadora de la Universidad de Washington y autora del artículo, explica la mecánica: "Se adhieren entre sí y bloquean el transporte dentro de la neurona (...), pero pueden descomponerse en partículas más pequeñas que luego pueden transferirse a una nueva neurona".

Al estudiar a los roedores, los expertos hallaron vesículas extracelulares con Arc y Tau conjunta en el cerebro. En cambio, en los animales que carecían de Arc, las burbujas apenas contenían la toxina y no podían expandir la enfermedad. "Cuando eliminamos Arc, vimos que la transferencia de Tau se redujo drásticamente (...); prácticamente desapareció", relata Tyagi.

Pese a estos datos, bloquear completamente la proteína Arc no es una solución definitiva, ya que desempeña un papel protector en las primeras etapas clínicas. Al expulsar el exceso de toxicidad, ayuda a las células enfermas a sobrevivir durante más tiempo. Por tanto, si se elimina, las neuronas afectadas mueren mucho más rápido al acumular niveles letales de toxinas en su interior.

Esto sugiere que la estrategia terapéutica más eficaz consistiría en impedir que la toxina entre en los receptores sanos, interceptando el vehículo en pleno vuelo, en lugar de frenar su liberación. Aunque el equipo advierte de que la mayor parte del trabajo se realizó en ratones, el tejido cerebral humano también contiene este tipo de vesículas, lo que abre nuevas vías para lograr un futuro tratamiento preventivo.