La falta de oxígeno por ahogamiento puede causar un grave daño cerebral

La plataforma NeuronUP ha alertado sobre las graves consecuencias que puede tener un episodio de asfixia en el agua. Según advierten sus especialistas, la privación de aire durante un accidente acuático es capaz de desencadenar un daño cerebral adquirido (DCA), una lesión que puede condicionar de manera determinante.

La neuropsicóloga de la plataforma, Valeria Medina, explica el proceso fisiológico que desencadena estas dolencias: "En un episodio de ahogamiento, la entrada de agua en los pulmones o el cierre reflejo de la vía respiratoria impiden que el organismo reciba el oxígeno necesario. Si esta situación se prolonga durante varios minutos, las neuronas comienzan a dañarse y puede producirse una lesión cerebral hipóxico-isquémica".

Este recordatorio llega en un contexto alarmante para España. Durante el año 2025, nuestro país registró 472 muertes por inmersión no intencional, lo que representa el segundo peor registro estadístico de la última década. En los casos donde la víctima sobrevive, la lesión aparece como consecuencia de ese accidente, derivando en cuadros clínicos complejos y prolongados.

La clave es el tiempo

La experta detalla que la gravedad del daño dependerá de un factor crítico: el tiempo que el cerebro haya permanecido sin irrigación. No obstante, también juegan un papel fundamental la inmediatez del rescate, la rápida aplicación de maniobras de reanimación y la presencia de una parada cardiorrespiratoria, así como el desarrollo de complicaciones médicas posteriores a la asfixia.

Las secuelas derivadas de estos sucesos son muy variadas y dependen estrechamente de las áreas neurológicas afectadas. Muchos pacientes muestran una notable dificultad para mantener la concentración, recordar información a corto plazo, planificar tareas o tomar decisiones rutinarias. A este deterioro pueden sumarse problemas de movilidad, alteraciones en el lenguaje y severos cambios de conducta que incluyen ansiedad e impulsividad.

"El pronóstico no siempre es el mismo. Algunas personas consiguen recuperarse completamente cuando la falta de oxígeno ha sido breve y la atención sanitaria inmediata, pero otras pueden presentar secuelas persistentes que requieren un proceso de rehabilitación prolongado", ha señalado Medina respecto a la evolución y la esperanza médica de las víctimas.

Ante estos diagnósticos, la neurorrehabilitación cognitiva asume un papel indispensable. Su objetivo primordial es mitigar el impacto de los déficits neurológicos y facilitar que el paciente recupere su independencia funcional. Para que este proceso sea exitoso, los programas terapéuticos deben ajustarse rigurosamente al perfil del accidentado, incorporando estrategias compensatorias prácticas como agendas, alarmas o rutinas pautadas en el día a día.

Finalmente, los expertos insisten en que la prudencia sigue siendo la medida más eficaz. Para evitar estos casos, recomiendan mantener una estricta vigilancia sobre los menores en zonas acuáticas, no consumir alcohol antes del baño y respetar la normativa de seguridad. "Cualquier persona que haya sufrido un episodio de ahogamiento debe ser valorada por profesionales sanitarios, aunque aparentemente se encuentre bien, ya que algunas complicaciones pueden aparecer horas después", concluyen desde la institución médica.