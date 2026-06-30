Un gran avance científico revela cómo evitar la invasión pulmonar de la leucemia

Un estudio científico liderado de forma conjunta por el Instituto de Investigación Sant Pau y la Facultad de Medicina Grossman de la Universidad de Nueva York ha logrado desentrañar los mecanismos precisos por los cuales la leucemia mieloide aguda se infiltra en el tejido pulmonar. Este avance médico, de gran relevancia para la comunidad oncológica, no solo identifica el comportamiento invasivo de esta grave patología, sino que también señala las posibles vías terapéuticas para frenar dicha infiltración celular.

El trabajo de investigación, que ha sido publicado en la revista especializada Nature Immunology, revela que este tipo de cáncer de la sangre no se limita a invadir los pulmones de manera pasiva. Muy al contrario, la enfermedad es capaz de crear un entorno inflamatorio específico que favorece de manera activa la rápida expansión de las células tumorales. Este proceso patológico termina deteriorando de manera severa la función respiratoria del paciente afectado, lo que complica enormemente su pronóstico a corto y medio plazo.

Un mapa al detalle

Para llegar a estas conclusiones, el equipo de investigadores de ambas instituciones ha conseguido diseñar el primer mapa detallado del microambiente pulmonar cuando este se encuentra invadido por la patología. Cabe recordar que esta afección se caracteriza por ser un cáncer sumamente agresivo, derivado de la acumulación anómala de células inmaduras en la médula ósea. Aunque los notables avances científicos de los últimos años han mejorado las tasas de supervivencia de forma general, las complicaciones sistémicas graves durante las fases iniciales del desarrollo tumoral siguen suponiendo un reto mayúsculo para los especialistas.

Entre los cuadros clínicos más delicados que presentan los enfermos destaca la insuficiencia respiratoria provocada precisamente por la llegada masiva de estas células malignas al pulmón. Hasta la publicación de este trabajo conjunto, la biología subyacente a este proceso destructivo era muy poco conocida por la ciencia médica, lo que limitaba las herramientas disponibles para combatirla en la práctica clínica diaria en los hospitales.

En el apartado de los resultados concretos, el artículo científico identifica dos elementos clave: la proteína conocida como galectina-9 y el denominado eje IL-33/IL1RL1. Ambos actúan como mediadores fundamentales en la interacción que se establece entre el propio tejido pulmonar sano y los agentes celulares malignos. De hecho, los ensayos desarrollados en diversos modelos animales preclínicos han demostrado con éxito que bloquear médicamente estas vías de comunicación reduce de manera significativa la colonización del órgano respiratorio.

Asimismo, los datos extraídos de la observación directa reflejan que la administración de un tratamiento con prednisona consigue mejorar con notable rapidez los niveles de oxigenación en sangre. Esto se ha constatado en un grupo de estudio compuesto por pacientes que presentaban cuadros de insuficiencia respiratoria vinculada directamente a la presencia celular leucémica, en los que previamente se había descartado la existencia de cualquier tipo de infección vírica o bacteriana que justificara dicha asfixia.