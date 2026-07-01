Cómo hacer deporte con EPOC en verano de forma segura

El jefe del servicio de Neumología del Hospital Quirónsalud Córdoba, el doctor Luis Manuel Entrenas, ha subrayado que el ejercicio físico aeróbico, como puede ser el simple hecho de salir a caminar, supone una de las herramientas terapéuticas más eficaces para mejorar el pronóstico de las personas que padecen enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC).

Sin embargo, las altas temperaturas propias del estío obligan a tomar precauciones adicionales. Según ha explicado el doctor Entrenas, existe una reducción significativa de la mortalidad cuando un paciente con esta dolencia respiratoria se mantiene activo, pero en verano es vital adaptar la práctica deportiva para no poner en riesgo la salud. Por tanto, no se trata de abandonar el movimiento, sino de realizarlo con seguridad y sentido común.

El horario perfecto

Entre las principales pautas que el especialista ha querido transmitir, destaca la necesidad de evitar las horas centrales del día. Lo idóneo es salir a primera hora de la mañana o a última de la tarde, cuando la incidencia del calor es mucho menor. Además, el médico ha advertido sobre el peligro que suponen los episodios de calima, frecuentes por la llegada de polvo sahariano en suspensión, ya que pueden desencadenar exacerbaciones en los enfermos de EPOC. En esos días, lo mejor es suspender la actividad en el exterior.

Por otro lado, no se debe olvidar la protección frente a la radiación solar. El uso de gorras o sombreros, así como la aplicación de cremas de alta protección solar en la piel expuesta, es innegociable. Del mismo modo, resulta fundamental mantener una correcta hidratación para compensar todo aquello que se pierde mediante el aumento de la sudoración.

En cuanto a la intensidad, el neumólogo ha subrayado que el esfuerzo debe individualizarse según la gravedad de cada caso y la condición de la persona. Es normal que en las etapas iniciales cueste más trabajo, especialmente por el deterioro muscular asociado a la edad, pero la capacidad mejora si se mantiene la constancia. Caminar por superficies llanas con ropa adecuada y calzado cómodo es una magnífica opción para empezar, evitando subir escaleras si eso genera una repentina sensación de ahogo.

La recomendación general se sitúa en alcanzar progresivamente entre 20 y 60 minutos de ejercicio entre tres y cinco días a la semana, siempre con una intensidad moderada. También se sugiere añadir una rutina de fuerza para brazos y piernas si el paciente lo tolera. Aquellos con una limitación funcional más severa pueden optar por sesiones cortas y frecuentes a lo largo de toda la jornada.