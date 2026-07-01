Los gatos no solo arrasan con el lagarto canario: un estudio descubre otro efecto inesperado

Los gatos de las colonias de Tenerife llevan años señalados por suponer un peligro para la biodiversidad, especialmente para las poblaciones de lagarto tizón, una especie endémica de Canarias. Ahora, una investigación revela que, además de arrasar con los individuos, los están obligando a cambiar: solo sobreviven los más pequeños.

La investigación, publicada en la revista científica Biology Letters, ha sido realizada por científicos del Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN-CSIC), la Universidad de La Laguna y el Grupo de Ornitología e Historia Natural de las Islas Canarias (Gohnic). Para llegar a esta conclusión analizaron más de 200 lagartos en las proximidades de 22 colonias felinas repartidas por la isla.

Los investigadores compararon las zonas cercanas a los comederos de gatos con otras de características similares, pero alejadas de las colonias. El resultado fue claro: en las áreas sin gatos había, de media, tres lagartos más por punto de muestreo, lo que supone un 120% más de ejemplares.

Los gatos cazan sobre todo a los más grandes

El estudio apunta a que la presencia de gatos tiene un doble efecto. Por un lado, la depredación directa. En una sola colonia llegaron a encontrar restos de hasta 14 lagartos entre las presas capturadas por los felinos.

Además, los científicos creen que los gatos cazan preferentemente a los ejemplares de mayor tamaño, lo que explicaría que las poblaciones cercanas a las colonias estén formadas por lagartos más pequeños: "Los cambios asociados a la abundancia y al tamaño pueden deberse a la presión selectiva que ejercen los gatos", explica el investigador del MNCN Airam Rodríguez.

Un efecto inesperado: comen el pienso de los gatos

Sin embargo, el trabajo también encontró un resultado llamativo. Aunque los lagartos próximos a las colonias eran más pequeños, presentaban un mejor estado corporal.

La explicación está en los propios comederos. Gracias al análisis de isótopos de carbono y nitrógeno, los investigadores comprobaron que estos reptiles consumen con frecuencia el alimento que se deja para los gatos.

Ese aporte extra de comida hace que tengan más reservas de energía, aunque no lo suficiente como para resistir la depredación sobre la especie.

Un problema que va más allá de los gatos

Los autores advierten de que los comederos no solo atraen a los felinos y a los lagartos. También concentran otras especies como ratas, erizos, gallinas, tórtolas o palomas, alterando el funcionamiento natural del ecosistema.

Recuerdan además que Canarias alberga una gran cantidad de especies exclusivas del archipiélago y que los ecosistemas insulares son especialmente vulnerables a la introducción de especies invasoras.

Por ello, los investigadores reclaman que la gestión de las colonias felinas, protegidas por la ley de Bienestar Animal, tenga en cuenta no solo el bienestar animal, sino también la conservación de la fauna autóctona.

"Nuestros datos demuestran la necesidad de considerar los efectos ecológicos de la población de gatos más allá del bienestar animal", concluye Beneharo Rodríguez, coautor del estudio.