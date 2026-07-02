Descubren cómo destruir los tumores cerebrales eliminando las células que los protegen

Investigadores de la Universidad McMaster en Canadá, junto con un equipo internacional de científicos, han logrado un avance en el tratamiento oncológico al desarrollar una nueva estrategia de inmunoterapia que ataca de manera simultánea los tumores cerebrales y las células del sistema inmunitario que favorecen su crecimiento.

El estudio, que acaba de ser publicado en la prestigiosa revista científica Nature, centra su análisis en el glioblastoma, uno de los tumores cerebrales más agresivos y letales. Los investigadores han prestado especial atención al papel que juegan los macrófagos, unas células inmunitarias cuya función habitual es defender al organismo frente a las infecciones. Sin embargo, en el caso del glioblastoma, el tumor es capaz de secuestrar estas células y utilizarlas en su propio beneficio para fomentar su expansión, neutralizar los ataques del sistema inmunitario y generar resistencia frente a los tratamientos convencionales.

Un tratamiento de doble acción

El avance clave del equipo científico consistió en identificar la presencia de la glicoproteína GPNMB tanto en las células cancerosas como en los macrófagos corrompidos que sustentan el tejido tumoral. Este descubrimiento ha proporcionado una oportunidad inmejorable para diseñar un tratamiento de doble acción. Empleando la terapia con células CAR-T (células T con receptor de antígeno quimérico), los científicos han demostrado que es posible programar estas células para que reconozcan la proteína GPNMB, logrando así un ataque directo que destruye el tumor en dos frentes simultáneos.

"En lugar de tratar el tumor como una simple masa de células cancerosas, proponemos que debemos tratar el glioblastoma como un ecosistema tumoral-inmunitario interconectado", ha explicado Sheila Singh, autora principal del estudio y profesora de cirugía en la Universidad canadiense. La investigadora subraya que este enfoque es innovador porque "ataca tanto el tumor como el entorno que le permite proliferar", yendo más allá de la destrucción exclusiva de la enfermedad al "eliminar las células inmunitarias que lo protegen del tratamiento".

Durante los ensayos llevados a cabo en diversos modelos preclínicos de glioblastoma, que incluyeron cultivos derivados de tumores extraídos de pacientes humanos, la nueva terapia logró erradicar los tumores detectables. Estos resultados en el laboratorio se tradujeron en una supervivencia prolongada y libre de enfermedad en los modelos analizados.

La investigación toma como base trabajos previos relacionados con el desarrollo de terapias celulares dirigidas contra la misma glicoproteína. Entre ellos destaca un ensayo clínico pionero en humanos para pacientes diagnosticados de sarcoma metastásico, liderado por la Universidad de Calgary. Los pormenores de dicho estudio han visto la luz de forma simultánea en la publicación especializada Nature Cancer. Ambos trabajos reafirman a la GPNMB como una diana terapéutica prometedora para abordar diversos tipos de procesos oncológicos.

Shan Grewal, coautor principal del estudio, ha recordado que, aunque la terapia celular "ha sido eficaz en algunos cánceres de la sangre, trasladar ese éxito a los tumores cerebrales ha sido difícil". El investigador concluye que la evidencia demuestra la necesidad imperiosa de desmantelar el sistema de soporte celular que garantiza la supervivencia del tumor.