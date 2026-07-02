Descubren un nuevo parásito en la sardina común

Un grupo de investigadores de la Universidad de Navarra ha descubierto por primera vez la presencia de un parásito del género Glugea en la sardina común (Sardina pilchardus), una de las especies de pescado más consumidas en España y una de las más importantes para la pesca en el Atlántico.

El hallazgo, publicado en la revista Life, no supone un motivo de preocupación para los consumidores. Los científicos aseguran que no hay pruebas de que este parásito pueda infectar a las personas. Sin embargo, sí quieren averiguar si puede afectar a la salud de las sardinas y, a largo plazo, tener consecuencias para sus poblaciones o para la actividad pesquera.

Los investigadores encontraron en algunas sardinas unos pequeños quistes blancos de entre cinco y veinte milímetros en la cavidad abdominal. En su interior había millones de esporas de un diminuto parásito del género Glugea, un microorganismo que vive y se reproduce dentro de las células de los peces.

Aunque este tipo de parásitos ya era conocido por la ciencia, nunca antes se había detectado en la sardina común. Para confirmar el hallazgo, el equipo utilizó distintas técnicas de laboratorio, entre ellas microscopía y análisis genéticos.

Qué consecuencias puede tener

La principal incógnita no está en la seguridad alimentaria, sino en el estado de las poblaciones de sardina. En otras especies de peces, algunos parásitos del género Glugea han provocado problemas de salud que afectan a su crecimiento, reducen su capacidad para reproducirse e incluso han llegado a perjudicar algunas pesquerías cuando la infección se ha extendido entre un gran número de ejemplares.

Los investigadores insisten en que todavía es pronto para saber si ocurrirá lo mismo con la sardina. Precisamente por eso consideran necesario estudiar con qué frecuencia aparece este parásito, en qué zonas está presente y si puede influir en una especie de gran valor ecológico y económico.

"Los resultados ponen de manifiesto la necesidad de vigilar este tipo de infecciones", explica Enrique Baquero, investigador del Instituto Bioma de la Universidad de Navarra. El objetivo ahora será comprobar si se trata de un caso aislado o de un microorganismo más extendido de lo que se pensaba.