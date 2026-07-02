El suplemento barato para dormir que actúa como un analgésico

Un suplemento para dormir ampliamente utilizado en todo el mundo podría ayudar a reducir la dependencia de algunos de los fármacos más comunes y potencialmente dañinos. Así lo sugiere una nueva investigación llevada a cabo por expertos de la Universidad de Sídney, en Australia.

El estudio, que ha sido publicado en la revista PAIN, ha revelado que este compuesto puede reducir de forma significativa el dolor musculoesquelético crónico. Sorprendentemente, sus efectos son muy similares a los que proporcionan medicamentos tradicionales como los opioides, los antiinflamatorios no esteroideos (AINE) y el paracetamol.

Dado que estas afecciones impactan a casi el 47% de la población mundial, los hallazgos apuntan a una opción terapéutica de bajo coste y gran disponibilidad que podría cambiar radicalmente la forma en la que la medicina aborda este padecimiento a largo plazo.

"Ya está presente en los hogares, es económica y sabemos que es segura", ha asegurado Kangchao Wu, autor principal del estudio e investigador del Centro Charles Perkins. El experto ha señalado que la capacidad de este elemento para controlar el sufrimiento físico abre una vía fundamental para reducir la dependencia de medicamentos que conllevan importantes riesgos para la salud.

La investigación pone de relieve el creciente potencial de la reutilización de terapias médicas. En este sentido, el profesor Paulo Ferreira ha detallado que la estrategia consiste en aplicar un tratamiento ya conocido a un problema que lastra la calidad de vida de una inmensa proporción de ciudadanos a nivel global.

Los casos analizados

Para llegar a estas conclusiones, el equipo científico analizó minuciosamente los datos de 2.028 adultos procedentes de 23 ensayos controlados aleatorios. Estas pruebas se llevaron a cabo en países como Estados Unidos, Rusia, Brasil, Egipto y China. Entre los participantes se encontraban afectados por lumbalgia, osteoartritis y fibromialgia, así como pacientes en fase de recuperación tras diversas intervenciones quirúrgicas.

En promedio, el análisis demostró que el suplemento logró reducir la percepción del dolor en aproximadamente nueve puntos dentro de una escala de 0 a 100. Los ensayos clínicos más rigurosos mostraron reducciones cercanas a los 10 puntos, una magnitud equiparable a la de los calmantes de uso generalizado en los hospitales.

Además, esta sustancia mejoró notablemente el descanso de los individuos. Kangchao Wu ha matizado que las dolencias no existen de forma aislada y están estrechamente relacionadas con la falta de sueño. Por tanto, su doble mecanismo de acción la hace especialmente útil y completa para los enfermos crónicos.

En cuanto a las pautas de administración, para los cuadros persistentes las dosis oscilaron entre 3 y 10 miligramos, siendo los 3 miligramos diarios la cantidad más frecuente. Para los periodos postoperatorios, las tomas variaron entre 1 y 10 miligramos. Normalmente, se ingería una hora antes de dormir, aunque los autores recalcan que todavía no existe una dosis óptima universal.