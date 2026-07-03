Las vitaminas A y D mejoran la función pulmonar y frenan el envejecimiento en asmáticos

Un equipo de científicos del Brigham and Women's Hospital de Boston ha descubierto que mantener unos niveles óptimos de vitamina A en la sangre está directamente relacionado con una mejor función pulmonar tanto en niños como en adultos que padecen asma. Además, el estudio, publicado recientemente en la revista científica Thorax, revela que la vitamina D proporciona beneficios similares en la población adulta e incluye un efecto protector adicional: un envejecimiento biológico más lento.

La investigación subraya que la capacidad respiratoria deficiente es un factor predictivo clave de mortalidad, al margen de si el paciente sufre una patología pulmonar previa. Por tanto, garantizar que los pulmones funcionen correctamente resulta indispensable para prevenir afecciones graves a largo plazo. Trabajos anteriores ya sugerían que estos nutrientes podían proteger frente a los síntomas asmáticos, aunque su eficacia dependía en gran medida de la dosis y el contexto del paciente.

Los expertos analizaron dos amplias cohortes de afectados por asma. Por un lado, se evaluó a 1.165 menores pertenecientes al Estudio de Epidemiología Genética del Asma en Costa Rica y, por otro, a 1.041 adultos del proyecto Odollfa, centrado en los determinantes ómicos de la función pulmonar. En todos ellos se midieron moléculas encargadas de ajustar la actividad genética, como los microARN séricos y la metilación del ADN, así como la concentración vitamínica.

Las evaluaciones de la salud pulmonar se realizaron a través de pruebas estándar como el volumen espiratorio forzado en un segundo y la capacidad vital forzada. Los datos confirmaron que los individuos con mayor presencia de vitamina A respiraban significativamente mejor que aquellos con déficit de este compuesto.

En el caso específico de los adultos, el análisis demostró que aquellos con niveles de vitamina D superiores a 30 ng/ml no solo presentaban pulmones más sanos, sino que mostraban una clara reducción del envejecimiento epigenético. Este fenómeno refleja cómo responden los genes a factores externos, promoviendo el deterioro celular. Según los autores: "Estos hallazgos subrayan la importancia de un aporte adecuado de vitamina D, no solo para la salud pulmonar, sino también para ralentizar los procesos relacionados con la edad".