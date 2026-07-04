La cruzada climática desembarca en el arte: Avilés inaugura la primera Bienal Climática

La ciudad de Avilés será el escenario de la primera edición de la Bienal Climática, un proyecto cultural que se desarrollará bajo el lema Ensayar lo inesperado y que propone una aproximación al cambio climático que va más allá de los aspectos estrictamente ambientales. La iniciativa plantea el clima como un elemento transversal desde el que reflexionar sobre cuestiones relacionadas con la industria, el territorio, la cultura, las emociones colectivas, el mundo rural y la participación ciudadana.

Según explica la organización, la Bienal parte de una pregunta central: cómo pueden adaptarse las sociedades a un contexto marcado por transformaciones ambientales, energéticas, económicas y sociales. Para ello, convierte Avilés en un espacio de encuentro entre artistas, científicos, instituciones, tejido industrial y ciudadanía.

Este tipo de iniciativas reflejan cómo el discurso climático ha pasado de explicar fenómenos ambientales a convertirse en un marco ideológico desde el que interpretar prácticamente cualquier aspecto de la sociedad.

La meteorología como herramienta cultural

Uno de los ejes principales del programa es Estación Meteo, una iniciativa que reúne a artistas, científicos y técnicos de la Aemet para explorar nuevas formas de observar y comunicar la atmósfera.

La propuesta parte de la idea de que la manera en que se interpreta la información meteorológica influye en la comprensión social del cambio climático. En este contexto, los datos, las imágenes y los instrumentos de observación se presentan no solo como herramientas científicas, sino también como elementos capaces de construir relatos sobre el futuro.

La organización señala que la meteorología desempeña un papel relevante en la anticipación de riesgos y en la gestión de los desafíos asociados a la emergencia ambiental, al tiempo que plantea una reflexión sobre la relación entre ciencia, comunicación y percepción pública.

Industria, transición energética y transformación territorial

Otro de los bloques centrales de la Bienal es Industrias presentes, dedicado a analizar la relación entre actividad industrial, territorio y cambio climático.

El programa aborda cómo la industria ha contribuido durante más de dos siglos a configurar comunidades, paisajes y modelos económicos. Al mismo tiempo, examina el papel que desempeñan los procesos de transición energética en la transformación actual de los sistemas productivos.

La Bienal vincula este análisis con cuestiones como la reindustrialización, las tecnologías de bajas emisiones, el empleo, las materias primas estratégicas y los cambios tecnológicos asociados a la transición energética.

El impacto emocional de los cambios ambientales

El programa incorpora además una dimensión centrada en las emociones colectivas a través del eje Duelos y júbilos.

Esta línea de trabajo se apoya en las humanidades ambientales y la psicología social para abordar los sentimientos que pueden surgir ante las transformaciones ecológicas y territoriales.

Entre los conceptos presentes en la programación figura la denominada melancolía ambiental, utilizada para describir experiencias relacionadas con la pérdida de paisajes, actividades económicas o formas de vida vinculadas a determinados entornos.

La propuesta plantea que los procesos de transición ecológica no afectan únicamente a infraestructuras o tecnologías, sino también a las percepciones y experiencias de las comunidades.

Del territorio al mundo rural

La Bienal también concede un papel destacado al análisis territorial. Uno de los proyectos previstos consiste en una cartografía de Avilés que combina datos ambientales, información socioeconómica, contenidos culturales y testimonios de agentes locales.

La iniciativa busca mostrar las conexiones existentes entre fenómenos globales y realidades locales, abordando cuestiones como el empleo, la transformación industrial, los usos del suelo o la evolución demográfica.

A ello se suma el programa En Colectivo, desarrollado junto a organizaciones vinculadas al ámbito rural.

Participación ciudadana y diálogo público

La programación incluye además actividades orientadas a fomentar el debate público sobre los desafíos asociados al cambio climático.

Según la organización, estas iniciativas buscan crear espacios de escucha y diálogo entre perspectivas diferentes, con el objetivo de favorecer la participación ciudadana en un contexto de incertidumbre y transformación social.

De esta forma, la Bienal Climática presenta el cambio climático como un fenómeno que no solo afecta al medio ambiente, sino también a la economía, la cultura, la organización territorial y las formas de convivencia democrática.

Cuando el clima se convierte en marco para explicarlo todo

La Bienal Climática de Avilés muestra hasta qué punto el cambio climático ha dejado de ser únicamente una cuestión científica para convertirse en un relato cultural, social y político. El clima ya no aparece solo como un fenómeno físico, sino como una herramienta para interpretar la industria, las emociones, el territorio, la participación ciudadana, las formas de vida e incluso la democracia.

Sus promotores lo presentan como una reflexión transversal sobre los desafíos del siglo XXI. Sus críticos ven en iniciativas como esta la consolidación de una nueva ortodoxia climática que extiende su influencia mucho más allá de la ciencia y encuentra en la cultura uno de sus principales vehículos de difusión.