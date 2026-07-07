Cómo ver el eclipse solar de agosto sin gafas: el método casero que recomienda la NASA

El próximo 12 de agosto de 2026, España será uno de los mejores lugares del mundo para contemplar un eclipse solar total, el primero visible desde el país desde 1905. Aunque la forma más segura de observarlo es con gafas homologadas para eclipses, existe una alternativa sencilla para quienes no dispongan de ellas: fabricar un proyector estenopeico, un sistema de observación indirecta recomendado por la NASA.

Este método permite seguir el eclipse sin mirar directamente al Sol, proyectando su imagen sobre una superficie blanca y evitando así cualquier riesgo para la vista.

Proyector casero con una caja de cartón

La propia NASA ha difundido un tutorial para construir este dispositivo con materiales de uso cotidiano. Solo se necesita una caja de cartón, una hoja de papel blanco, papel de aluminio, tijeras y cinta adhesiva.

El primer paso consiste en recortar una hoja de papel del tamaño de la base de la caja y pegarla en el fondo. Después se cierra la parte superior y se practican dos aberturas rectangulares, una en cada lado de la tapa.

Uno de esos huecos se cubre con un trozo de papel de aluminio y se realiza un pequeño orificio en su centro. Ese diminuto agujero será el encargado de proyectar la imagen del Sol sobre el papel blanco colocado en el fondo de la caja.

Cuando llegue el momento del eclipse, basta con situarse de espaldas al Sol, dejar que la luz entre por el orificio del aluminio y observar la imagen proyectada desde la abertura opuesta. En ningún caso debe mirar al Sol a través del agujero, ya que el sistema está diseñado únicamente para proyectar su imagen.

Como alternativa, el Observatorio Astronómico Nacional recuerda que también puede proyectarse la imagen del Sol utilizando un espejo plano cubierto con un papel en el que se haya practicado un orificio de menos de un centímetro de diámetro, proyectando la imagen sobre una pared o un techo situados a la sombra. En este caso, insiste en que nunca debe mirarse el reflejo del Sol en el espejo, sino únicamente la imagen proyectada.

Qué no debe utilizarse para observar el eclipse

Los expertos desaconsejan utilizar gafas de sol convencionales, cristales ahumados, radiografías, CD, películas fotográficas, filtros baratos para telescopios o prismáticos y cualquier otro sistema que no esté específicamente diseñado para observar el Sol.

Ninguno de estos materiales bloquea la radiación en la cantidad necesaria para proteger los ojos. Del mismo modo, tampoco debe observarse el eclipse mediante cámaras, teléfonos móviles, prismáticos o telescopios que no cuenten con los filtros solares adecuados colocados delante del objetivo.

La NASA recuerda que únicamente durante la totalidad del eclipse, cuando la Luna cubra por completo el disco solar, podrá observarse el fenómeno sin protección ocular. En cuanto reaparezca el más mínimo borde brillante del Sol, será necesario volver a colocarse inmediatamente las gafas homologadas para eclipses o utilizar un visor solar certificado.

El eclipse más importante en España en más de un siglo

El eclipse total del 12 de agosto de 2026 recorrerá la Península de oeste a este al atardecer y podrá contemplarse de forma privilegiada desde buena parte del norte y el este de España. La fase de totalidad se producirá aproximadamente entre las 20:25 y las 20:30 horas, cuando durante unos dos minutos el cielo se oscurezca de forma repentina y sea visible la corona solar.

Las mejores condiciones de observación se darán en Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, La Rioja, Navarra, Aragón, gran parte de Castilla y León, Cataluña, Castellón, Valencia, Mallorca y Menorca, siempre que la meteorología lo permita y se disponga de un horizonte oeste despejado.

Este eclipse marcará además el inicio de una secuencia excepcional para España, ya que estará seguido por otro eclipse total el 2 de agosto de 2027 y un eclipse anular el 26 de enero de 2028.

Con el objetivo de evitar desplazamientos innecesarios y facilitar la observación, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) han puesto en marcha un visor web que ayuda a localizar el mejor punto desde el que contemplar el eclipse según el lugar en el que se encuentre cada persona.

La herramienta, accesible desde el navegador del móvil o mediante un código QR y sin necesidad de registro, también incorpora funciones de accesibilidad para personas con discapacidad visual y está disponible en español e inglés. Además, el Gobierno ha habilitado la web www.trioeclipses.es, con información práctica y recomendaciones sobre este y los próximos eclipses visibles desde España.