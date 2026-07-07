La Fábrica de Moneda emitirá un sello dedicado al eclipse solar del 12 de agosto

El histórico acontecimiento astronómico que mantendrá en vilo a millones de personas el próximo mes de agosto ya tiene su reflejo en el plano institucional. La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda (FNMT-RCM) procederá a la emisión de un sello conmemorativo dedicado exclusivamente al eclipse solar del próximo 12 de agosto, según consta en la resolución publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Esta nueva pieza de coleccionista e interés postal se enmarca dentro de la tradicional serie anual denominada 'Ciencia', con la que el organismo público busca divulgar, reconocer y poner en valor los grandes hitos científicos, los descubrimientos más relevantes o los fenómenos de la naturaleza que marcan la agenda del país.

Detalles de la tirada y valor del franqueo

De acuerdo con las especificaciones técnicas recogidas en la orden gubernamental, se ha establecido una tirada limitada para todo el territorio nacional de 65.000 hojas bloque. Cada una de estas piezas contará con un valor postal de cuatro euros, lo que permitirá su uso regular para envíos certificados o paquetes especiales, además de ser el formato predilecto por los aficionados a la filatelia por su singular diseño en bloque.

La puesta en circulación oficial y su venta al público general se iniciará en apenas unas semanas, concretamente el 24 de julio de 2026. Desde esa fecha, los interesados podrán adquirirlos a través de la red de oficinas de Correos y en expendedurías autorizadas. La distribución comercial de la serie cesará de forma definitiva el 31 de diciembre de 2031; no obstante, el Estado recuerda que los sellos conservarán indefinidamente su valor real a efectos de franqueo ordinario, hasta que se dicte una orden legal en sentido contrario.

Conservación institucional y difusión internacional

Como es habitual en este tipo de emisiones oficiales, la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre se reservará un porcentaje de la tirada para fines institucionales y de conservación.

Un mínimo de 2.500 unidades se reservará para atender todos los compromisos legales derivados de la pertenencia de España a la Unión Postal Universal y a otros organismos internacionales del sector. Asimismo, parte de este lote se incorporará a los fondos históricos del Museo Postal y Telegráfico para su exhibición permanente y para la promoción de esta disciplina.

Otras 500 unidades se quedarán bajo la custodia directa de la propia Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda. Este porcentaje se utilizará fundamentalmente para atenciones de intercambio oficial con los organismos emisores de otros países y para enriquecer los fondos filatélicos del Museo de dicha Fábrica.