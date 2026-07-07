Un hallazgo español con IA anticipa el riesgo de sufrir una trombosis vascular grave

El Instituto de Investigación Sant Pau y el Centro de Investigación en Red de Enfermedades Raras (Ciberer) han logrado un avance médico significativo al desarrollar una nueva herramienta tecnológica. Este sistema está basado en inteligencia artificial y tiene la capacidad de identificar perfiles biológicos que se encuentran estrechamente asociados al riesgo de padecer una afección vascular grave.

Los resultados de este trabajo de investigación, que han sido publicados recientemente en la revista especializada Journal of Thrombosis and Haemostasis, suponen un salto cualitativo en la medicina preventiva. En concreto, los científicos han logrado identificar centenares de señales moleculares relacionadas con la trombosis, lo que permite mejorar drásticamente la caracterización de aquellas personas que presentan perfiles de alto riesgo.

Para llevar a cabo este descubrimiento, el equipo de investigación analizó la información clínica de un total de 790 personas. Todos estos individuos pertenecían a familias con antecedentes comprobados de enfermedad tromboembólica venosa. Entre la muestra estudiada, se incluyeron 70 pacientes que ya habían padecido una trombosis venosa idiopática previa. A través de este grupo, los expertos integraron variables clínicas y genéticas analizando la actividad de hasta 12.981 genes diferentes.

Miles de variables biológicas

El núcleo del éxito metodológico radica en que los investigadores aplicaron complejos algoritmos de aprendizaje automático. Esta tecnología permitió procesar y analizar de manera simultánea miles de variables biológicas. El resultado fue la identificación precisa de una combinación de factores clínicos y moleculares que se asocia directamente a los antecedentes de esta enfermedad.

Entre los predictores relevantes que arrojó el sistema, aparecieron marcadores conocidos por la comunidad médica, tales como los niveles del factor de von Willebrand, el índice de masa corporal, la edad del paciente o ciertas variantes del sistema ABO de clasificación sanguínea. Sin embargo, junto a estos factores habituales, el análisis identificó 494 genes cuya actividad contribuía a diferenciar a las personas que habían sufrido un trombo de aquellas sin antecedentes clínicos. Este hallazgo incluye numerosos ARN largos no codificados que apenas se habían estudiado en este contexto.

Más allá de identificar biomarcadores concretos, el equipo científico desarrolló una novedosa huella molecular. A partir de este patrón, lograron crear una puntuación de similitud capaz de medir hasta qué punto el perfil biológico de una persona sana se parece al de individuos que ya han sufrido un episodio de estas características en el pasado.

La incorporación de datos transcriptómicos permitió afinar la clasificación de los participantes. Cuando el modelo predictivo empleaba únicamente las variables genéticas tradicionales, un 43% de las personas sin antecedentes eran clasificadas en la zona de alto riesgo. Al añadir la nueva información sobre expresión génica, esta proporción de falsos positivos se redujo hasta el 23%.