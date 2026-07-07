Un proyecto con participación española busca frenar el sufrimiento fetal durante el parto

Un equipo internacional de investigadores, que cuenta con la participación del Instituto de Ciencias Fotónicas con sede en Castelldefels, ha puesto en marcha un ambicioso programa científico. El objetivo fundamental de este consorcio es desarrollar un nuevo sistema de monitorización portátil que permita identificar con mayor precisión las causas del sufrimiento de los bebés durante el alumbramiento. De este modo, se pretende sustituir la tecnología que se utiliza en la actualidad, que acumula más de medio siglo de antigüedad y que los propios especialistas consideran poco fiable.

La iniciativa está liderada por la Universidad Carnegie Mellon. Para llevar a cabo esta investigación, el consorcio ha recibido una importante financiación de 39,9 millones de dólares procedentes de la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada en Salud (Arpa-H), dependiente del Gobierno de los Estados Unidos. Según ha informado el propio ICFO a través de un comunicado oficial, el respaldo económico permitirá acelerar las fases de desarrollo y las pruebas clínicas necesarias para llevar el dispositivo a los paritorios de todo el mundo.

El proyecto ha sido bautizado con el nombre de Omega, que hace referencia a la evaluación global óptica, mecánica y eléctrica de la hipoxia fetal. La meta que persiguen los científicos es lograr una monitorización unificada y en tiempo real del suministro de oxígeno que recibe el feto, así como de su capacidad de adaptación a las condiciones del nacimiento.

Las contracciones uterinas

El protocolo estándar que emplean hoy en día los médicos para determinar si un bebé se encuentra en peligro se basa, fundamentalmente, en el control de las contracciones uterinas y de la frecuencia cardíaca fetal. Este procedimiento se ha mantenido sin apenas cambios desde la década de 1970. Aunque las variaciones en los latidos del corazón pueden ser un indicio de posibles complicaciones, los expertos advierten de que no proporcionan información crucial sobre si el feto está recibiendo el oxígeno suficiente para evitar daños neurológicos.

Ante esta carencia de datos, las decisiones clínicas que toman los profesionales sanitarios durante el desarrollo de los partos pueden estar fundamentadas en registros incompletos, lo que en ocasiones eleva el riesgo de secuelas o intervenciones innecesarias. Para solucionar este problema y determinar el origen exacto de la falta de oxígeno, el sistema en desarrollo analiza el proceso de forma integral. El dispositivo integra diversos sensores no invasivos diseñados para medir de forma conjunta los factores que contribuyen a la hipoxia, evaluando el estado tanto de la madre como de la placenta.