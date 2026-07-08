Logran adaptar las terapias contra el cáncer para tratar cuadros graves de asma

Las células CAR-T modificadas genéticamente han supuesto una revolución en los últimos años por su capacidad para potenciar el sistema inmunitario contra las leucemias y distintos tipos de tumores. Ahora, un equipo de investigadores del Hospital Universitario de Lausana y de la Universidad de Lausana, en Suiza, ha dado un paso más allá al adaptar este prometedor enfoque clínico. El objetivo es suprimir la respuesta inmunológica frente a un alérgeno común, logrando reducir o prevenir los síntomas respiratorios en modelos animales.

Los resultados de esta técnica experimental, que han sido publicados en la revista científica Journal of Experimental Medicine, abren la puerta a futuros tratamientos en humanos para una gran variedad de afecciones alérgicas. Hay que tener en cuenta que el asma afecta a más de 300 millones de personas en todo el mundo, siendo de origen alérgico en aproximadamente el 60 por ciento de los casos. Los desencadenantes habituales, como el polen, provocan en las vías respiratorias una fuerte inflamación, producción excesiva de mucosidad y graves dificultades para respirar.

Hasta la fecha, la inmunoterapia clásica —consistente en administrar dosis crecientes del agente causante— es el único tratamiento que aborda la raíz del problema. Sin embargo, esta vía no está recomendada para pacientes con cuadros severos, que conforman precisamente la población más vulnerable y con mayor riesgo de mortalidad. "Esto pone de relieve la necesidad de tratamientos nuevos, seguros y duraderos para restablecer la tolerancia", ha explicado Yannick D. Muller, profesor asociado que ha dirigido el estudio.

Para encontrar una alternativa, los científicos se centraron en las células T reguladoras (Tregs), encargadas de atenuar las respuestas inmunitarias del organismo. El equipo de Muller aplicó la ingeniería genética para que estas defensas expresaran proteínas receptoras orientadas a alérgenos específicos, imitando el método de las terapias CAR-T oncológicas, donde se dirigen para destruir células tumorales. En este caso, construyeron receptores quiméricos que reconocen un componente del polen de abedul, responsable de gran parte de la sensibilidad alérgica en la población europea.

Durante la fase de laboratorio, los investigadores inyectaron estas defensas modificadas en ratones que ya padecían alergia al abedul. Al reexponer a los animales al polen, observaron una disminución drástica de la inflamación alérgica y una mejora notable en la función pulmonar. El éxito fue aún mayor cuando se inoculó el tratamiento a roedores sanos de forma preventiva: al entrar en contacto con el patógeno, no desarrollaron ningún tipo de síntoma asmático.