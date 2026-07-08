Logro contra el cáncer de mama basal: identifican 81 genes gracias a la técnica CRISPR

Investigadores del Instituto de Investigación Lunenfeld-Tanenbaum de Canadá han logrado resolver un antiguo misterio médico sobre cómo las anomalías en los cromosomas pueden llegar a impulsar el desarrollo de enfermedades oncológicas. El hallazgo, que ha sido publicado en la prestigiosa revista científica Nature, ha permitido identificar 81 nuevos genes implicados en el cáncer de mama basal, uno de los más agresivos y difíciles de tratar en la actualidad. Este avance amplía de forma significativa la comprensión de los procesos celulares subyacentes y establece los cimientos para futuras aplicaciones clínicas.

En concreto, este equipo de científicos con sede en Toronto centró sus esfuerzos en esta variante específica, también conocida comúnmente como cáncer de mama triple negativo. Para ello, desarrollaron un innovador mecanismo de edición genética que les ha facilitado, por primera vez en la historia de la oncología, la elaboración de un mapa detallado de los impulsores biológicos de esta patología. Los tumores de este tipo carecen de los tres receptores clave que los médicos utilizan habitualmente para diagnosticar y atacar otras formas de la enfermedad, lo que reducía drásticamente las opciones de los pacientes.

El cáncer basal se caracteriza principalmente por sufrir constantes reordenamientos cromosómicos, un fenómeno biológico mediante el cual extensas regiones de cromosomas se pierden o se duplican de manera repetida. Esta alteración es conocida en el ámbito clínico como aneuploidía, y constituye un rasgo distintivo de diversos tumores de alta agresividad. Aunque este desorden estructural resulta letal para las células sanas del organismo, paradójicamente tiene el efecto de acelerar el crecimiento de las células malignas y facilitar su propagación hacia otros órganos.

Hasta la fecha, resultaba prácticamente imposible determinar qué secuencias genéticas influían realmente en el empeoramiento de la salud del enfermo, ya que cada región cromosómica alterada alberga cientos de genes distintos. Tal y como explican los propios autores del ensayo, en muchas tipologías tumorales exhaustivamente estudiadas la tasa de supervivencia a cinco años puede rondar el 95% gracias a la localización de los genes motores. Sin embargo, el desconocimiento del factor desencadenante en este subgrupo presentaba un enorme obstáculo clínico, derivando en algunos de los peores pronósticos de todo el espectro oncológico.

Para lograr trazar el panorama genético completo, el equipo científico se apoyó en años de investigación previa adaptando la reconocida técnica CRISPR para su uso en la glándula mamaria de modelos murinos. Este entorno es un modelo sobradamente establecido para el estudio de este tipo de dolencias. Si bien el sistema original permitía probar funcionalmente miles de genes de forma simultánea, presentaba una severa limitación técnica: podía silenciar la actividad genética, pero carecía de la capacidad de activarla de nuevo. Para superar dicha barrera, idearon la herramienta CRISPR-KOALA, que permite realizar ambas acciones en un mismo espécimen y comprobar sistemáticamente las consecuencias de estas variaciones.

Gracias al uso de esta vanguardista técnica, los expertos examinaron más de 3.700 genes situados en los cromosomas que habitualmente sufren alteraciones en los tumores triples negativos. El resultado fue el descubrimiento de 81 promotores del cáncer que eran completamente desconocidos hasta el momento. Además, los científicos subrayan un dato muy llamativo: el 90% de estos factores habían pasado completamente desapercibidos en los experimentos estándar que se realizan en cultivos celulares convencionales.

Entre todos los factores identificados, el gen denominado PLGRKT ha destacado por revelarse como un elemento particularmente potente en el desarrollo de la enfermedad. Según explican los investigadores, este gen proporciona a las células malignas la capacidad de sobrevivir en el interior del tejido tumoral, un entorno donde el suministro de oxígeno suele ser extremadamente escaso. Lo logra cambiando hacia un proceso metabólico alternativo que genera energía sin depender del oxígeno, lo que promueve activamente el crecimiento del tumor y convierte a esta secuencia en un candidato inmejorable para recibir terapias dirigidas en el futuro.