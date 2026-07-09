Las 50.000 especies que están a un paso de desaparecer

Un total de 49.505 formas de vida se encuentran actualmente al borde de la desaparición, según revela la última actualización de la Lista Roja elaborada por la UICN. Este registro constituye la principal fuente de información sobre el estado de conservación de la flora y fauna a nivel global.

La publicación se aproxima a la cifra de las 50.000 especies evaluadas que presentan un elevado grado de riesgo. Desde diciembre de 2019, cuando se superó la barrera de las 30.000 durante la Cumbre del Clima celebrada en Madrid, el número no ha dejado de crecer, evidenciando el impacto continuo sobre la biodiversidad del planeta.

Este catálogo científico clasifica a los organismos mediante un sistema objetivo en diferentes niveles, que abarcan desde aquellas ya extintas hasta las de preocupación menor. Dentro de las categorías de amenaza reales se enmarcan las catalogadas como en peligro crítico, en peligro y vulnerables. Actualmente hay más de 10.000 en el primer grupo y más de 20.000 en el segundo, lo que exige medidas de protección urgentes.

Entre las presiones más notables destaca la minería en aguas profundas. La extracción de minerales valiosos para alimentar la industria tecnológica está mermando las poblaciones de los respiraderos hidrotermales. De hecho, el 62% de los moluscos endémicos de estos ecosistemas extremos, situados a más de 5.000 metros bajo el nivel del mar, se encuentran en inminente riesgo.

La exploración del lecho marino genera densas columnas de sedimentos que asfixian a la fauna local. Un claro ejemplo es el caracol marino Lirapex felix, que acaba de ingresar en la Lista Roja en la categoría de peligro crítico debido a los trabajos mineros que se desarrollan en las profundidades del océano Índico. Julia Sigwart, coordinadora de la investigación, subraya que estos grupos de animales afrontan un momento crítico para su futuro.

En el continente africano, la situación no es más alentadora para especies como la rana de lluvia del desierto, científicamente conocida como Breviceps macrops. La extracción de diamantes y la construcción de infraestructuras en Namibia y Sudáfrica han provocado que pase a la categoría de vulnerable. A esto se suma el interés por su comercio como mascota, agravado por su popularidad en redes sociales.

La directora general de la organización, Grethel Aguilar, ha advertido de que incluso "las criaturas con las estrategias de supervivencia más ingeniosas se encuentran amenazadas". No obstante, Aguilar recuerda que la conservación de la naturaleza funciona si se aplican los planes adecuados, lo que permite salvaguardar el entorno para la vida silvestre.

Como muestra de que las políticas activas ofrecen resultados positivos, destaca el caso del numbat, o Myrmecobius fasciatus, un marsupial emblemático de Australia Occidental. Gracias al trabajo del Gobierno australiano y entidades privadas para frenar a depredadores introducidos como el zorro rojo (Vulpes vulpes) y el gato común (Felis catus), su estado ha mejorado notablemente, pasando a la categoría de casi amenazado tras décadas de planes de recuperación.