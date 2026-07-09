Ni dietas milagro ni ejercicio: el sencillo hábito diario que evitará que engordes

Investigadores del Colegio de Médicos y Cirujanos Vagelos de la Universidad de Columbia han descubierto que las personas que reducen su descanso en unos 80 minutos por noche durante seis semanas experimentan un aumento de peso (aproximadamente medio kilo en promedio) y se vuelven más sedentarias. El trabajo se ha publicado recientemente en la revista médica Annals of Internal Medicine.

"Nuestro estudio demuestra que dormir lo suficiente puede ayudar a reducir el riesgo de aumento de peso y afecciones relacionadas con la obesidad, como enfermedades cardíacas y diabetes", plantea Marie-Pierre St-Onge, profesora de medicina nutricional en el Departamento de Medicina y el Instituto de Nutrición Humana de la Universidad y líder del ensayo.

La investigadora añade que la población tiende a engordar a lo largo de su vida adulta, siendo el sobrepeso un factor de riesgo importante para las patolícias cardiovasculares. Sin embargo, advierte de que centrarse únicamente en una alimentación más saludable y en una mayor actividad física para contrarrestar este problema resulta una solución simplista y difícil de mantener en el tiempo.

Cambios en el apetito

Gran parte de lo que se sabe sobre la relación entre la falta de descanso y los problemas metabólicos se basa en estudios breves y de pequeña escala realizados con individuos que sufrieron una restricción severa del sueño, habitualmente de tan solo cuatro horas. Estas investigaciones demostraban que la privación extrema provoca cambios en el apetito y una ingesta excesiva de alimentos.

Pero la mayoría de los ciudadanos no pueden tolerar una alteración tan drástica durante más de unos pocos días. "Estos estudios solo nos muestran lo que sucede en las condiciones más extremas y no nos dicen si las personas con una leve falta de sueño, como muchos que duermen cinco o seis horas por noche, aumentarán de peso", detalla St-Onge sobre el objetivo principal de su nuevo análisis.

Para investigar los efectos de esta privación crónica leve, un patrón adoptado por aproximadamente el 30% de los adultos, el equipo reclutó a 95 voluntarios que suelen dormir entre siete y ocho horas. Se les indicó que retrasaran su hora habitual de acostarse 90 minutos durante una fase de seis semanas y que mantuvieran su rutina normal durante otro periodo idéntico.

A lo largo del experimento se midieron los niveles de actividad con un monitor de muñeca, junto con las variaciones en la masa corporal, la circunferencia de la cintura y los niveles en ayunas de varias hormonas conocidas por aumentar o suprimir el apetito.

"Si bien el aumento de peso de medio kilo observado con una reducción moderada del sueño no es alarmante, es importante recordar que esto ocurre en tan solo seis semanas", insiste Faris Zuraikat, profesor adjunto de medicina nutricional en el Departamento de Medicina y primer autor del estudio. Zuraikat alerta de que, si esto se extrapola a un año completo, perder menos de una hora y media de sueño por noche podría resultar en un incremento de masa corporal clínicamente significativo.

El tiempo de sedentarismo también aumentó en un promedio de 17 minutos por día durante la fase de restricción general, alcanzando casi 30 minutos diarios para los hombres y las mujeres posmenopáusicas. Según los expertos, incluso teniendo en cuenta que permanecían despiertos más tiempo, pasaban más horas inactivos, lo que eleva el riesgo de padecer enfermedades crónicas.