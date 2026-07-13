Alarma en Alicante: buscan a un caimán suelto y piden no pasear mascotas junto al río

La Policía Local del municipio alicantino de Sax ha emitido una inusual alerta que ha sorprendido a los vecinos de la localidad. A través de sus canales oficiales y redes sociales, los agentes han advertido sobre la presencia de "un caimán de pequeño tamaño" que ha sido avistado en la ladera del río Vinalopó. Ante esta situación, las autoridades municipales han activado de inmediato el protocolo correspondiente para lograr la pronta localización y posterior captura del animal por parte de los servicios de emergencia y especialistas competentes.

El avistamiento de especies exóticas en entornos naturales españoles suele generar alarma debido a los riesgos que entrañan tanto para la población como para el ecosistema autóctono. Por ello, el cuerpo policial ha hecho hincapié en una serie de recomendaciones para evitar cualquier tipo de incidente. En el caso de que algún ciudadano se cruce con el reptil, la directriz principal es mantener la calma en todo momento. Asimismo, subrayan la importancia de no intentar acercarse, ahuyentarlo o realizar maniobras de captura por cuenta propia, ya que el comportamiento de este tipo de animales puede ser imprevisible y peligroso si se sienten amenazados.

Las autoridades instan a mantener una distancia de seguridad prudencial y a contactar de inmediato con los servicios de emergencia a través del teléfono 112 o llamando directamente a la Policía Local de Sax. Para facilitar las labores de los equipos de búsqueda, resulta de gran utilidad indicar la ubicación exacta del avistamiento y, siempre que sea posible hacerlo sin correr riesgos, no perder de vista al ejemplar hasta la llegada de las patrullas.

Como medida de prevención adicional, el Ayuntamiento de la localidad ha emitido una advertencia específica dirigida a los propietarios de animales domésticos. Las autoridades recomiendan encarecidamente evitar pasear con mascotas por las inmediaciones del cauce del río. Estas zonas suelen ser muy transitadas por los vecinos para el esparcimiento de perros, pero la presencia de un depredador, aunque sea de pequeñas dimensiones, supone un riesgo evidente. Esta restricción voluntaria se mantendrá hasta que finalicen las labores de búsqueda y se confirme oficialmente la retirada del caimán del entorno natural.

Hasta el momento de emitir la alerta, los efectivos desplegados en la zona no han logrado dar con el paradero del reptil, por lo que el dispositivo de rastreo continúa activo a lo largo de las riberas del Vinalopó. Por último, la Policía Local ha recordado que la colaboración ciudadana es fundamental para garantizar la integridad de todos los habitantes y permitir una rápida y efectiva intervención que devuelva la tranquilidad al municipio alicantino. Este tipo de incidentes vuelve a poner sobre la mesa el grave problema del abandono de mascotas exóticas que, tras ser adquiridas por particulares de forma irresponsable, acaban siendo liberadas en el medio natural cuando su cuidado se vuelve insostenible.