El mapa del eclipse total de Sol de 2026: el IGN fija las horas exactas y las zonas de España que quedarán a oscuras

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha habilitado un visualizador interactivo ante la llegada del eclipse total de Sol del próximo 12 de agosto de 2026, un fenómeno astronómico en el que España se convertirá en el epicentro mundial de observación. El evento, que cruzará la península Ibérica de oeste a este, coincidirá además con el máximo de la lluvia de estrellas de las Perseidas, ofreciendo una coyuntura óptima para el turismo científico debido a la total ausencia de contaminación lumínica lunar por el novilunio.

El recorrido de la franja de totalidad

El fenómeno comenzará a las 17:34 horas (hora oficial peninsular) en el mar de Bering y se adentrará en el territorio nacional tras cruzar el océano Ártico, Groenlandia e Islandia. La banda de totalidad, donde el Sol quedará completamente oculto, atravesará una treintena de capitales de provincia españolas, desde A Coruña hasta Palma de Mallorca, incluyendo ciudades como Oviedo, Burgos, Zaragoza, Castellón y Valencia.

El máximo global del eclipse se registrará cerca de Islandia a las 19:46 horas con una duración límite de la totalidad de 2 minutos y 18 segundos. En España, la duración de la fase completa oscilará entre los 76 segundos calculados en Galicia y los 104 segundos que se registrarán en Burgos.

La complicación del horizonte oeste

Al acontecer en las últimas fases del día, el eclipse se observará a muy baja elevación sobre el horizonte en todo el territorio español, descendiendo de manera más acusada a medida que se avanza hacia el este. En A Coruña, el inicio de la fase parcial se sitúa a las 19:31 horas, alcanzando el máximo a las 20:28 horas con el Sol a 12 grados de altura. Por su parte, en Palma de Mallorca el máximo acontecerá a las 20:32 horas, apenas unos minutos antes de la puesta de sol, con el astro rey a tan solo 2 grados de elevación. El IGN recomienda buscar puntos de observación elevados y completamente despejados de obstáculos como edificios, montañas o arbolado hacia el oeste.

Madrid registrará un eclipse parcial

Las zonas situadas fuera de la franja oscura oficial experimentarán el fenómeno de forma parcial. En Madrid, el proceso se iniciará a las 19:37 horas y concluirá a las 21:24 horas, registrándose la magnitud máxima de ocultación (1.0) a las 20:32 horas con una altura sobre el horizonte de 7,2 grados. Esta baja elevación, según detalla el organismo, "ofrece una oportunidad excelente para obtener fotografías espectaculares" al permitir encuadrar el Sol eclipsado junto a monumentos y accidentes geográficos del paisaje.