Aumentan los incidentes con orcas en el Estrecho y recomiendan no detener los barcos

La Dirección General de la Marina Mercante, dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, ha presentado una nueva campaña de prevención ante el notable repunte de interacciones con cetáceos en el sur de España. En colaboración con el Ayuntamiento de Barbate, las autoridades han confirmado que en lo que va de año se han registrado 31 encuentros en el Estrecho de Gibraltar y el Golfo de Cádiz, una cifra que casi duplica los 17 casos documentados durante todo el ejercicio anterior.

Durante una sesión informativa celebrada en la localidad gaditana, los expertos han estimado que, de mantenerse el patrón habitual, los contactos comenzarán a reducirse a partir de este mes de julio. No obstante, se mantienen activas las medidas preventivas consensuadas entre el Ministerio de Transportes y el Ministerio para la Transición Ecológica. Entre ellas, se sugiere evitar la navegación por las zonas de riesgo alto delimitadas en los mapas oficiales y trazar rutas próximas a la costa, siempre dentro de los límites de seguridad marítima.

Ante la eventualidad de un encuentro con estos animales, las instrucciones han cambiado respecto a años anteriores. Ahora se recomienda encarecidamente no detener la embarcación, ya sea a motor o a vela, y poner rumbo inmediato hacia aguas menos profundas. Asimismo, se advierte del gran peligro que supone acercarse a las bandas del navío, aconsejando a la tripulación que se resguarde en espacios seguros para evitar caídas al mar por movimientos bruscos o golpes inesperados.

Las autoridades han reiterado que está terminantemente prohibido utilizar medidas disuasorias que causen daño o molestias a los animales. En su lugar, y siempre que la seguridad lo permita, se anima a los navegantes a tomar fotografías para facilitar la identificación de los ejemplares. Cualquier incidencia debe ser notificada inmediatamente al Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo a través del canal 16 del VHF, aportando datos detallados de la embarcación y del suceso.

La directora general de la Marina Mercante, Ana Núñez, ha explicado que el objetivo es perjudicar lo menos posible a los navegantes, recordando que se realiza un seguimiento continuo de la situación. Por su parte, el consejero de Seguridad Marítima y Medio Ambiente de Andalucía, José Casado, ha avalado estas directrices basándose en los criterios de la Comisión Ballenera Internacional, subrayando que una adecuada planificación de la travesía es la mejor herramienta para garantizar la seguridad.