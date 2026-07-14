Descubren que los bebés pueden aislar voces en entornos ruidosos igual que los adultos

Un equipo de investigadores de la Universidad de Washington ha dado un paso fundamental para comprender el desarrollo cognitivo humano. En un trabajo publicado en la revista científica Jneurosci, los expertos han explorado si los recién nacidos utilizan un mecanismo evolutivamente conservado para detectar estímulos auditivos en situaciones ambientales complejas. La capacidad de centrar la atención en una fuente sonora específica mientras se ignora la contaminación acústica del entorno es vital para el éxito, la supervivencia y la comunicación a lo largo de la vida del ser humano.

En la naturaleza, diversos organismos necesitan diferenciar los sonidos que desean procesar del ruido ambiental constante para mejorar su percepción general. Este proceso neurológico y auditivo se conserva ampliamente en numerosas especies a lo largo del árbol evolutivo. Estudios previos habían demostrado con éxito que animales tan dispares como las aves, los cocodrilos o los hurones, así como los adultos humanos, poseen esta habilidad instintiva. El objetivo de este nuevo ensayo, liderado por Farhin Ahmed y Qianxun Zheng, era comprobar empíricamente si esta cualidad también está presente durante los primeros meses de vida.

Diferentes pruebas

Para llevar a cabo esta investigación, los científicos diseñaron un experimento basado en el análisis de las respuestas neuronales ante estímulos controlados. En concreto, registraron la actividad cerebral de un grupo formado por 53 bebés y 20 adultos mientras escuchaban a diversas personas hablando en distintos entornos acústicos simulados. Las pruebas se dividieron en tres escenarios diferentes: en el primero solo se activó un altavoz; en el segundo se emitió ruido ambiental proveniente de la misma ubicación espacial que la voz humana; y en el tercer entorno, el ruido procedía de un lugar físico completamente distinto al del emisor del mensaje.

Los resultados obtenidos tras analizar los datos electrofisiológicos mostraron conclusiones reveladoras sobre el sistema auditivo. Se comprobó que tanto los más pequeños como las personas mayores utilizaron con éxito la localización del sonido para identificar a los individuos que estaban hablando. Sin embargo, las respuestas procesadas en la mente de ambos grupos de edad fueron significativamente diferentes. En los adultos se observó una activación generalizada y extensa de la corteza cerebral, mientras que en los lactantes la actividad neuronal en la corteza fue mucho más localizada y específica.

En la principal conclusión de este ensayo científico, el investigador Farhin Ahmed subraya el valor evolutivo del hallazgo: "A pesar de la inmadurez de sus cerebros, los bebés son capaces de utilizar señales espaciales desde temprana edad para ayudarles a oír la voz relevante en un entorno ruidoso".