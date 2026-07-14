Especies invasoras peligrosas que aprovechan el verano para extenderse por España
El calor dispara la actividad de varias especies invasoras. Posiblemente te cruzarás con alguna de ella en la ciudad, en la playa o en el campo.
Mosquito tigre
Es probablemente la especie invasora estrella del verano. Su población se dispara con el calor y las lluvias. Está presente en prácticamente toda la costa mediterránea, Baleares y cada vez más zonas del interior. Es una molestia por sus picaduras y puede transmitir enfermedades como dengue o chikunguña si llegan casos importados.
Mapache
Aunque no es exclusivo del verano, en esta época se observa con más frecuencia, aumentan las capturas y puede acercarse a zonas urbanas buscando alimento. Es especialmente problemático en Madrid y Guadalajara.
Carabela portuguesa
Aunque técnicamente no es una especie invasora, cada verano se expande por las playas españolas arrastrada por corrientes y vientos. Su llegada masiva obliga a cerrar playas porque produce picaduras muy dolorosas. Cada verano aparecen decenas de avistamientos en Andalucía, Levante o Baleares.
Perejil gigante
Esta planta originaria de países como Azerbaiyán, Armenia y Georgia fue introducida en España para cultivo ornamental y florece entre mediados y finales del verano de forma más activa. Está especialmente asentada en Cataluña y el problema es que el contacto con ella produce urticarias, ampollas, quemaduras graves e incluso ceguera.
Avispón asiático
De 20 milímetros de longitud, se caracteriza por tener el tórax de color negro con un ribete amarillo y alcanzar su desarrollo máximo durante el verano. Puede provocar picaduras dolorosas, pero el principal problema es que se alimenta principalmente de abejas y otros insectos polinizadores, además de destruir sus colmenas, por lo que su impacto es doble: ecológico y económico.
Cangrejo azul
Este crustáceo, que puede alcanzar los 24 centímetros de ancho, se alimenta de moluscos y peces y debe su nombre a su color azulado, está presente desde el Delta del Ebro hasta el Golfo de Cádiz. Su hábitat natural son estuarios y lagunas costeras, fácil de encontrar en zonas donde en verano aumenta la actividad pesquera y la del marisqueo. Entre otros problemas, este crustáceo puede causar brotes de cólera.
Alga asiática
La playa de Santa María del Mar, en Cádiz, invadida por alga asiática (Rugulopteryx okamurae). Es una de las invasoras más preocupantes del litoral español: provoca pérdidas millonarias al sector pesquero, obliga a retirar toneladas de algas de las playas y compite con especies autóctonas.
Galápago de Florida
La típica mascota de acuario antes de su prohibición. Esta subespecie de tortuga semiacuática puede alcanzar hasta 60 centímetros de longitud de su caparazón y en épocas de altas temperaturas es común verla fuera del agua en troncos, piedras o en orillas de lagos y embalses. Expertos advierten de que es transmisor de la salmonela y puede desplazar a los galápagos locales.
Cangrejo rojo americano
Esta especie de cangrejo vive ampliamente distribuido por cauces fluviales, lagos y humedales de toda la península ibérica y Canarias, especialmente en las marismas sevillanas del Guadalquivir donde se concentra el mayor número de ejemplares. El cangrejo rojo americano también posee riesgos sanitarios: es portador del hongo de la afanomicosis y transmisor de la tularemia.
Jacinto de agua
Con las altas temperaturas crece de forma explosiva: colapsa ríos y embalses y reduce el oxígeno del agua. El Guadiana ha sufrido algunas de las invasiones más graves de Europa.