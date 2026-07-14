Especies invasoras peligrosas que aprovechan el verano para extenderse por España

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Cangrejo azul

Este crustáceo, que puede alcanzar los 24 centímetros de ancho, se alimenta de moluscos y peces y debe su nombre a su color azulado, está presente desde el Delta del Ebro hasta el Golfo de Cádiz. Su hábitat natural son estuarios y lagunas costeras, fácil de encontrar en zonas donde en verano aumenta la actividad pesquera y la del marisqueo. Entre otros problemas, este crustáceo puede causar brotes de cólera.