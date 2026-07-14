Éxito de la ciencia española: Lucas Tesán, galardonado en Japón por su uso médico de la IA

El investigador del Instituto de Investigación en Ingeniería de Aragón (I3A), perteneciente a la Universidad de Zaragoza, Lucas Tesán ha sido distinguido con uno de los prestigiosos galardones Travel Grant Awards durante la celebración del congreso internacional CMBE 2026. Este evento, cuyo nombre completo es International Conference on Computational & Mathematical Biomedical Engineering, se ha celebrado recientemente en la ciudad de Kobe, en Japón, y ha servido para certificar el alto nivel de la ciencia española en el exterior.

El reconocimiento a este joven talento premia su exhaustivo trabajo de investigación en dos de las ramas más punteras y complejas que existen hoy en día en la intersección entre las matemáticas, la inteligencia artificial (IA) y la ingeniería biomédica. En concreto, el ingeniero ha centrado sus esfuerzos en el ámbito del aprendizaje profundo topológico y en las redes neuronales de grafos, ambas disciplinas aplicadas al análisis de sistemas biológicos.

Lucas Tesán desarrolla su innovadora labor investigadora dentro del equipo que dirige el profesor Elías Cueto en las instalaciones del I3A. Cabe destacar que en este mismo centro universitario se ubica la Cátedra de Inteligencia Artificial y Sostenibilidad de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial (ENIA). Se trata de un grupo de excelencia que recientemente ha logrado obtener una importante ayuda Advanced Grant otorgada por el European Research Council (ERC) para poder seguir avanzando en sus prometedoras investigaciones científicas.

Su historial formativo

En la actualidad, el galardonado ejerce como investigador predoctoral en el grupo de Mecánica Aplicada y Bioingeniería (AMB) de la Universidad de Zaragoza. En cuanto a su formación académica, Tesán es ingeniero mecánico y cuenta con un máster en Ingeniería Biomédica cursado en la misma institución aragonesa. A lo largo de su incipiente trayectoria, su actividad investigadora se ha focalizado en el desarrollo de sofisticados métodos de simulación computacional y algoritmos de aprendizaje para el modelado de sistemas físicos de alta complejidad.

Al profundizar en su trabajo, las principales líneas de estudio del investigador abarcan campos como la simulación en tiempo real y el aprendizaje automático científico. Asimismo, destaca su profundo interés por las denominadas redes neuronales informadas por la física y los operadores neuronales. Toda esta base técnica y teórica tiene como objetivo final su aplicación directa en el desarrollo de los llamados gemelos digitales, una tecnología revolucionaria en el ámbito del cuidado sanitario.