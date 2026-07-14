Hito español: detectan un azúcar en el espacio que explica el origen de la vida en la Tierra

Un equipo internacional liderado por el Centro de Astrobiología (CAB-CSIC/INTA) ha logrado detectar por primera vez un azúcar en el medio interestelar, el espacio situado entre las estrellas de una galaxia. El descubrimiento, publicado en la revista Nature Astronomy, supone un avance significativo para comprender cómo pudieron llegar a la Tierra algunos de los ingredientes esenciales para el origen de la vida hace miles de millones de años.

La molécula identificada es la eritrulosa, un azúcar simple de cuatro átomos de carbono que en la Tierra está presente de forma natural en las frambuesas y otros frutos rojos, además de utilizarse como ingrediente en algunos cosméticos autobronceadores. En esta ocasión ha sido localizada en la nube molecular G+0.693-0.027, situada en las proximidades del centro de la Vía Láctea.

Hasta ahora, los científicos habían encontrado azúcares como la ribosa o la glucosa en meteoritos y en muestras procedentes de asteroides, pero nunca se había detectado un azúcar directamente en el medio interestelar, el entorno donde se forman estrellas, planetas y sistemas solares. Este hallazgo demuestra que estas moléculas pueden sintetizarse de manera natural en el espacio, sin necesidad de procesos biológicos.

Una pieza clave para explicar la química prebiótica

Los azúcares desempeñan un papel fundamental en la biología, ya que forman parte de la estructura del ADN y del ARN y participan en numerosos procesos metabólicos. Sin embargo, uno de los grandes interrogantes de la ciencia ha sido explicar cómo aparecieron los primeros azúcares en la Tierra primitiva, ya que los experimentos de laboratorio han mostrado que no se generan fácilmente bajo condiciones prebióticas.

La detección de eritrulosa aporta una nueva vía para responder a esa cuestión. Según los investigadores, este azúcar pudo formarse en los hielos interestelares mediante reacciones entre compuestos orgánicos más sencillos, como alcoholes y aldehídos con dos átomos de carbono. Posteriormente, esas moléculas habrían quedado incorporadas a cometas y asteroides que impactaron sobre la Tierra durante el denominado Bombardeo Intenso Tardío, hace entre 4.100 y 3.800 millones de años.

El equipo calcula que entre 0,5 y 50 millones de toneladas de eritrulosa pudieron alcanzar la superficie terrestre en ese periodo, enriqueciendo el inventario químico del planeta y favoreciendo la aparición de moléculas imprescindibles para el desarrollo de la vida.

Observaciones desde dos radiotelescopios españoles

La identificación de la eritrulosa ha sido posible gracias a observaciones realizadas con el radiotelescopio de 40 metros del Observatorio de Yebes (Guadalajara) y el de 30 metros del Instituto de Radioastronomía Milimétrica (IRAM), situado en Pico Veleta (Granada). Mediante barridos espectroscópicos de alta sensibilidad, los investigadores detectaron doce señales que coincidían con el espectro de la eritrulosa medido previamente en laboratorio por la Universidad del País Vasco.

El estudio reveló además un resultado inesperado: la eritrulosa es al menos ocho veces más abundante que otros dos azúcares de tres átomos de carbono, el gliceraldehído y la dihidroxiacetona, que ni siquiera fueron detectados en la nube estudiada. Este hallazgo cuestiona la idea más aceptada en astroquímica, según la cual las moléculas interestelares aumentan progresivamente de tamaño mediante la incorporación sucesiva de átomos de carbono.

La búsqueda de moléculas aún más complejas

Para los autores, el descubrimiento abre una nueva etapa en el estudio de la química del espacio. La presencia de eritrulosa demuestra que el medio interestelar es capaz de fabricar compuestos orgánicos de gran complejidad mucho antes de que se formen estrellas y planetas, lo que aumenta la posibilidad de que ingredientes fundamentales para la vida estén presentes en otras regiones de la galaxia.

El siguiente objetivo será buscar azúcares todavía más complejos, como la ribosa y la desoxirribosa, componentes esenciales del ARN y del ADN. Si también se encontraran en el medio interestelar, reforzarían la hipótesis de que algunos de los ladrillos básicos de la vida pudieron originarse en el espacio y ser transportados posteriormente hasta planetas capaces de albergar agua líquida, como ocurrió en la Tierra primitiva.