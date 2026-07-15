Desarrollan un dispositivo biónico para que las personas sordas puedan comprender los sonidos

Un equipo de investigadores de la Universidad de Nankai ha desarrollado un novedoso dispositivo biónico que supone un gran avance en el campo de la otorrinolaringología y la neurología. Según han detallado sus propios creadores, este aparato permite por primera vez que el cerebro de las personas con discapacidad auditiva profunda logre procesar y descifrar los estímulos, en lugar de limitarse a percibirlos de forma superficial.

El invento ofrece un prometedor método de sustitución y reparación electrónica destinado a la reconstrucción integral de la capacidad auditiva. De este modo, la tecnología desarrollada en el país asiático lograría superar las importantes limitaciones que presentan los implantes cocleares convencionales.

Según detalla la investigación, la capacidad de oír no depende única y exclusivamente del buen estado del oído humano, sino que requiere la participación indispensable del nervio auditivo. Esta estructura anatómica funciona como una auténtica vía de transmisión que transporta las señales de forma constante y veloz hasta el cerebro.

Cuando esa ruta de comunicación sufre daños irreversibles o se encuentra gravemente deteriorada, los implantes cocleares tradicionales pierden su eficacia. Estos aparatos están diseñados para convertir el estímulo del entorno en señales eléctricas, pero necesitan de un nervio auditivo que se encuentre en condiciones óptimas para poder completar el último tramo del trayecto fisiológico hasta llegar al sistema cognitivo del paciente.

La aparatología

"Si el nervio auditivo está gravemente dañado o ha desaparecido, incluso los implantes cocleares más avanzados dejan de ser eficaces", ha explicado Xu Wentao, responsable de dirigir la investigación desde la Facultad de Ingeniería Electrónica y Óptica de la Universidad. El experto ha añadido que resolver este complejo obstáculo médico fue precisamente el punto de partida que motivó el trabajo de su equipo.

Xu ha subrayado que la aparatología disponible actualmente en el mercado sanitario solo consigue que la persona afectada perciba ruidos. Sin embargo, debido a su funcionamiento basado en un reloj fijo y al escaso número de electrodos que poseen, continúan estando muy por detrás de la sofisticación biológica humana.

El avance científico no solo capta el entorno sonoro, sino que también lo filtra, analiza y codifica empleando un mecanismo muy similar al que utiliza nuestra propia biología, actuando justo antes de mandar al cerebro información que tenga un significado concreto.

"Nuestro objetivo no es únicamente que el sistema 'oiga', sino que realmente 'comprenda', es decir, que pueda seleccionar, procesar y transmitir información auditiva valiosa del mismo modo que lo hace un nervio natural", ha afirmado Xu. El director del trabajo ha calificado este logro como un hito absolutamente decisivo, ya que supone evolucionar desde la simple recuperación de la percepción hacia la verdadera reconstrucción de la función corporal.