Descubren Beta Pictoris d: un exoplaneta gigante oculto durante una década

Astrónomos del Observatorio Europeo Austral (ESO) han descubierto un tercer planeta orbitando la estrella Beta Pictoris. El nuevo planeta, Beta Pictoris d, es 100 veces más débil que Beta Pictoris b (el primer planeta descubierto en el mismo sistema) y es uno de los exoplanetas más ligeros jamás fotografiados desde tierra.

Tras localizar el planeta utilizando el VLT (Very Large Telescope), el equipo descubrió en observaciones de archivo que había estado oculto durante más de una década. "Fue un descubrimiento fortuito", declara Ben Sutlieff, primer autor del estudio publicado en The Astrophysical Journal Letters y astrónomo de la Universidad de Edimburgo (Reino Unido).

El nuevo planeta, Beta Pictoris d, estaba presente en múltiples imágenes que datan de hace hasta 11 años, incluyendo una en la que apenas era visible en comparación con el resplandor de su vecino Beta Pictoris b, de mayor tamaño.

"Inicialmente queríamos observar un planeta conocido del sistema, Beta Pictoris b, para ver cómo cambiaba con el tiempo", añade. Sin embargo, cuando el equipo fue a analizar sus imágenes, notaron que había algo más, separado de Beta Pictoris b, que les llevó por un camino completamente nuevo.

"Hay algo más ahí, ¿lo ves?". Estas fueron las palabras que recuerda haber dicho Markus Bonse, astrónomo de ESO en Alemania y otro coautor del estudio, al analizar los datos. Para confirmar la naturaleza de su detección, el equipo revisó el catálogo de observaciones pasadas.

Encontraron un nuevo planeta, Beta Pictoris d, en múltiples imágenes que datan de hace hasta 11 años, incluyendo una en la que apenas era visible en comparación con el resplandor de su vecino Beta Pictoris b, de mayor tamaño.

"Al parecer, el planeta d ha estado jugando al escondite con nosotros durante más de una década y ahora es cuando podemos decir: '¡te pillé!'", confiesa Jayne Birkby, coautora del estudio y astrónoma en la Universidad de Oxford (Reino Unido).

Primera detección clara de Beta Pictoris d

El planeta recién descubierto, al igual que los otros dos del sistema, es un gigante gaseoso como Júpiter o Saturno. Sin embargo, Beta Pictoris d tiene una órbita mucho más amplia que los planetas Beta Pictoris b y Beta Pictoris c.

Además, aunque los dos primeros planetas tienen cada uno una masa de unas diez veces la de Júpiter, el nuevo planeta es solo 2,4 veces más masivo que Júpiter, lo que lo convierte en uno de los más ligeros jamás fotografiados desde tierra. El planeta también es relativamente frío y, por tanto, extremadamente tenue en relación con su estrella anfitriona.

La primera detección clara de Beta Pictoris d, que está a 63 años luz de nosotros, fue realizada con el instrumento ERIS, instalado en el VLT.

La imagen directa, donde la luz de un objeto se capta como en una fotografía, solo funciona con planetas lo suficientemente brillantes como para aparecer junto a sus estrellas anfitrionas, que son mucho más brillantes. Por tanto, tomar una imagen directa de un planeta tan tenue como Beta Pictoris d representa un logro significativo.

"El nuevo planeta es 100 veces más tenue que Beta Pictoris b, el famoso planeta del mismo sistema, lo que lo convierte en el exoplaneta más tenue jamás fotografiado directamente desde la Tierra", explica Bonse. Esta primera detección clara de Beta Pictoris d, que está a 63 años luz de nosotros, fue realizada con el instrumento ERIS, instalado en el VLT, por Sutlieff, Bonse y su equipo.

Un equipo independiente liderado por Aidan Gibbs, de la Universidad de California (EEUU), también descubrió el mismo planeta utilizando el Telescopio Espacial James Webb (JWST). Sus resultados también se han publicado en The Astrophysical Journal Letters.

Un sistema ampliamente estudiado

Para confirmar el descubrimiento de un planeta a partir de una detección, normalmente es necesario hacer observaciones de seguimiento. Sin embargo, este sistema había sido ampliamente estudiado, con varias imágenes almacenadas en los archivos científicos de ESO y JWST.

"Para nuestra alegría, salió en observaciones anteriores hechas con el instrumento SPHERE", declara Birkby, refiriéndose a otro instrumento instalado en el VLT que se usó anteriormente para observar el sistema Beta Pictoris.

La detección en los datos de archivo de SPHERE no solo es muy emocionante por sí sola, sino también porque sugiere que sigue habiendo tesoros ocultos en los archivos de instrumentos del VLT.