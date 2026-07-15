El eclipse de Sol en España: "Se produce una brisa fantasmagórica y los pájaros dejan de cantar"

El eclipse total de Sol que cruzará España el próximo 12 de agosto no solo ofrecerá un espectáculo astronómico, sino también una serie de fenómenos perceptibles en el entorno. El astrónomo de la Agencia Espacial Europea (ESA), Pedro García Lario, ha explicado que, durante los aproximadamente 100 segundos de totalidad, la temperatura desciende de forma repentina, aparece una ligera brisa y el comportamiento de algunos animales cambia temporalmente.

Durante una sesión informativa organizada por la Agencia Espacial Europea, García Lario señaló que uno de los efectos más llamativos de un eclipse total de Sol es el descenso de la temperatura en apenas unos instantes.

"Baja la temperatura drásticamente, unos cuantos grados casi de repente", indicó el astrónomo. Como consecuencia de ese enfriamiento, explicó, se genera una brisa que muchas personas perciben durante la fase de totalidad del eclipse.

Según el experto, la experiencia trasciende la simple observación del cielo. "No es extraño que se pongan los pelos de punta, incluso hay mucha gente que no puede reprimir el llanto de la sensación de emoción que supone compartir una experiencia así", afirmó.

Por ello, recomendó que quienes puedan presenciar el eclipse dediquen esos instantes no solo a mirar al Sol, sino también a observar lo que sucede a su alrededor.

El comportamiento de los animales cambia

Entre los efectos que pueden apreciarse en el entorno, García Lario destacó la reacción de distintas especies ante la repentina oscuridad.

Según explicó, "los pájaros dejan de cantar, las gallinas se van a su gallinero y las vacas al establo", al interpretar el oscurecimiento como la llegada de la noche. Minutos después, cuando finaliza la totalidad y vuelve la luz solar, los animales recuperan su comportamiento habitual.

El astrónomo recordó que la fase de totalidad durará alrededor de 100 segundos, un intervalo que, a su juicio, quienes lo vivan recordarán durante toda su vida.

Además, describió el eclipse como una experiencia que va más allá del aspecto visual. En sus palabras, supone un "sentimiento de pertenencia al cosmos" y una ocasión para reflexionar sobre la curiosidad y el deseo de exploración propios del ser humano.

Una oportunidad para el astroturismo

García Lario también destacó el potencial del eclipse para impulsar el astroturismo. La franja de totalidad atravesará principalmente zonas de la denominada España despoblada, lo que, en su opinión, puede contribuir a atraer visitantes y favorecer un desarrollo económico vinculado a la observación del cielo.

El experto señaló que este fenómeno permitirá dar a conocer las condiciones de los cielos oscuros españoles, que calificó como excepcionales dentro de Europa.

A ello se suma otra circunstancia astronómica. Al producirse el eclipse con luna nueva, la noche posterior ofrecerá mejores condiciones para contemplar la lluvia de meteoros de las Perseidas, cuyo máximo de actividad coincide con esas fechas.

El eclipse como inspiración

El astrónomo de la ESA defendió que el eclipse representa también una oportunidad para fomentar el interés por la ciencia entre los más jóvenes.

Como ejemplo, recordó que Santiago Ramón y Cajal despertó su vocación científica tras observar el eclipse total de Sol del 18 de julio de 1860, cuando todavía era un adolescente.

García Lario expresó su deseo de que el denominado Trío de Eclipses, que podrá observarse desde España durante los próximos tres años, contribuya igualmente a despertar nuevas vocaciones científicas, además de servir para divulgar el conocimiento sobre el Sol y favorecer la astrofotografía.

En este sentido, afirmó que el eclipse del 12 de agosto reunirá unas condiciones especialmente favorables para la fotografía, ya que el Sol se encontrará muy bajo sobre el horizonte, una circunstancia que, según indicó, permitirá obtener "las mejores fotos de eclipse total de Sol que se han conseguido en mucho tiempo".