Hallan en China el ámbar más antiguo conocido con 385 millones de años de antigüedad

Un equipo internacional compuesto por doce investigadores ha logrado un hito sin precedentes en la paleontología al descubrir la resina fosilizada más pretérita de la que se tiene constancia. El hallazgo, que data de hace aproximadamente 385 millones de años, periodo correspondiente al Devónico medio, ha tenido lugar en los ricos depósitos fósiles de la formación geológica de Hujiersite, situada en China.

Los detalles de esta importante investigación se recogen en un exhaustivo artículo publicado este miércoles en la prestigiosa revista científica Science Advances. Según precisan los autores, adscritos a diversas instituciones académicas de Alemania, China, Estados Unidos y el Reino Unido, este descubrimiento es trascendental porque permite ampliar el registro geológico de esta compleja innovación evolutiva de las plantas terrestres en unos 65 millones de años respecto a las estimaciones científicas manejadas hasta la fecha.

La síntesis biológica de la resina, que una vez sometida a las extremas presiones y temperaturas a lo largo de eones cristaliza y se convierte en lo que comúnmente denominamos ámbar, constituye un proceso metabólico de extrema complejidad. Las plantas terrestres tuvieron que desarrollar intrincadas vías para producir moléculas terpenoides, así como sistemas de secreción altamente especializados para canalizarlas y expulsarlas al exterior del organismo vegetal.

Históricamente, la función principal de estas exudaciones ha sido de carácter estrictamente protector. La flora primigenia utilizaba esta sustancia viscosa para defender sus estructuras internas y curar los daños ambientales frente a amenazas externas, que abarcaban desde el ataque de insectos primitivos hasta los estragos provocados por incendios forestales u otros fenómenos climáticos de carácter extremo.

Hasta ahora, el conocimiento científico sobre los verdaderos orígenes evolutivos de la resina era francamente escaso. Esto se debe fundamentalmente a que encontrar ámbar en depósitos paleozoicos es una rareza de primer orden, dado que en aquella remota etapa histórica la Tierra apenas comenzaba a ser colonizada masivamente por las primeras formas de vegetación terrestre.

Los diminutos fragmentos recuperados en esta ocasión han sido analizados minuciosamente por el investigador Cihang Luo, miembro del Instituto Nanjing de Geología y Paleontología de China, en estrecha colaboración con el resto de sus colegas internacionales. Físicamente, las muestras halladas son en su inmensa mayoría de proporciones microscópicas y se presentan incrustadas en pequeños cúmulos dentro de vetas de carbón. De hecho, el fragmento de mayor tamaño documentado en toda la excavación alcanza escasamente un milímetro y medio de longitud.

Para desentrañar los secretos de estos restos, los expertos sometieron las piezas a un riguroso análisis de su composición molecular mediante el empleo de tecnologías punteras en el ámbito científico, en concreto la espectroscopia infrarroja y la cromatografía de gases. Los resultados del laboratorio han sugerido de forma concluyente que estas antiquísimas muestras presentan una huella química sorprendentemente análoga a la del ámbar segregado por las coníferas en etapas mucho más recientes de la evolución del planeta.

En sus conclusiones, los científicos postulan que esta incipiente producción de resina otorgó una ventaja evolutiva incalculable a determinadas especies botánicas durante la larga transición del Devónico al Carbonífero. En un mundo primitivo y en constante cambio, esta sustancia viscosa y densa ofrecía una herramienta inigualable a la naturaleza para sellar las heridas provocadas no solo por la mordedura de los insectos, sino muy especialmente por la acción devastadora de organismos patógenos o del fuego, garantizando así la supervivencia y la posterior expansión de la cobertura vegetal por toda la superficie terrestre.