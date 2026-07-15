Los bebés nacidos antes de la semana 32 sufren graves problemas de aprendizaje escolar

Más de la mitad de los menores nacidos antes de las 32 semanas de gestación, en concreto un 57%, no reúnen las condiciones óptimas para comenzar su etapa escolar a los cinco años. Esto afecta a áreas fundamentales como la comunicación, el lenguaje y el desarrollo físico y emocional. Así lo constata una reciente investigación llevada a cabo por la Universidad de Edimburgo y publicada en la revista científica Jama Network Open.

El grado de inmadurez está estrechamente ligado a las semanas de gestación. Los bebés que nacen de forma extremadamente temprana, entre las semanas 23 y 24, tienen hasta tres veces más probabilidades de no alcanzar los hitos de desarrollo esperados para su edad, si se los compara con aquellos que vienen al mundo en la semana 31. Estos datos ponen de manifiesto la notable fragilidad neurológica que arrastran estos menores en sus primeros años de vida.

Las tasas de supervivencia

En las últimas décadas, los avances de la ciencia médica y de los cuidados intensivos neonatales han conseguido elevar drásticamente las tasas de supervivencia de estos bebés. No obstante, aunque se sabe que nacer antes de término es una de las principales causas de alteraciones en la evolución neurológica y de posibles problemas cognitivos, hasta ahora existía poca información sobre cómo impacta todo ello en la educación temprana.

Para arrojar luz sobre esta cuestión, el equipo de la Universidad de Edimburgo, en colaboración con el Imperial College de Londres, analizó una muestra de 16.000 niños ingleses nacidos con menos de 32 semanas de gestación entre los años 2008 y 2012. Gracias a las bases de datos nacionales, los expertos pudieron cruzar los historiales clínicos con sus posteriores calificaciones escolares de forma completamente anonimizada.

Los resultados a los seis y siete años confirmaron las dificultades de aprendizaje. Prácticamente la mitad no logró el nivel exigido en escritura y matemáticas, con un 51% y un 48% respectivamente. Los porcentajes fueron algo mejores, pero igualmente preocupantes, en asignaturas como lectura (42%) y ciencias (36%). Además, se detectaron factores de riesgo evitables, tales como el tabaquismo materno en el embarazo o una nutrición deficiente en los primeros meses.

El análisis también comprobó un mayor índice de bajo rendimiento entre los niños que entre las niñas, una diferencia que se acentúa en los nacidos en los meses de verano, ya que se incorporan al sistema educativo un año antes que los nacidos en otoño. A la vista de estos resultados, los responsables del estudio sugieren que un ingreso escolar diferido podría ser muy beneficioso. "Mejorar las oportunidades de vida de este grupo vulnerable requerirá centrarse en las desigualdades en la infancia, así como descubrir nuevas formas de reducir los problemas médicos", señala el profesor James Boardman, coautor de la investigación.