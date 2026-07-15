Un estudio del CSIC desmonta la ley animalista del Gobierno: los gatos deberían estar encerrados

La política del Gobierno sobre los llamados gatos comunitarios acaba de recibir un serio varapalo desde el ámbito científico. Un estudio publicado en la revista European Journal of Wildlife Research cuestiona el modelo que ampara las colonias felinas y plantea precisamente la solución contraria: sacar progresivamente a esos animales de la calle y trasladarlos a recintos cerrados o santuarios.

La investigación, de la que se ha hecho eco Diario Veterinario, está liderada por el investigador del Instituto de Estudios Sociales Avanzados (IESA-CSIC) Carlos Javier Durá Alemañ y cuenta con especialistas de varias universidades españolas y europeas.

La conclusión de los autores choca de frente con la filosofía de la Ley de Bienestar Animal impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez. Mientras la normativa protege las colonias felinas y castiga con multas de hasta 50.000 euros la retirada, reubicación o desplazamiento de gatos comunitarios, los investigadores consideran que mantenerlos deambulando libremente es incompatible con la protección de la biodiversidad.

Lo mismo para perros y gatos

El estudio sostiene que no tiene sentido que existan reglas tan diferentes para perros y gatos cuando ambos pueden afectar al medio natural. De hecho, los autores defienden que los gatos deberían estar sometidos, como mínimo, a las mismas restricciones que los perros.

"Nadie concibe dejar a un perro suelto por las calles de una ciudad por las noches o despreocuparse de su alimentación, algo que sí sucede con los gatos", recuerdan los investigadores.

Por ello proponen seguir el ejemplo de Canberra (Australia), donde se plantea trasladar gradualmente los gatos que viven libres —incluidas las colonias felinas— a santuarios o recintos cerrados específicos para gatos. Además, consideran que cualquier gato nuevo debería permanecer en el interior de las viviendas o salir únicamente bajo supervisión o con correa.

Un problema para la biodiversidad

Los investigadores argumentan que los impactos de los gatos sobre la fauna silvestre están ampliamente documentados y, según la literatura científica revisada, son incluso superiores a los provocados por los perros.

El trabajo recuerda que a los gatos se les atribuye la extinción de más de 60 especies, mientras que a los perros se les relaciona con la desaparición de al menos diez.

Por ello, concluyen que permitir que los gatos vivan libremente, como ocurre con muchas colonias felinas, puede entrar en conflicto con distintos compromisos internacionales de conservación de la naturaleza y con la propia legislación europea.

También cuestiona su consideración legal

El estudio va un paso más allá y sostiene que los gatos deberían ser considerados especies exóticas, al no contar con un territorio originario definido, e invasoras por el impacto que generan sobre la biodiversidad, una interpretación que tendría importantes consecuencias jurídicas. De hecho, los gatos quedarían totalmente excluidos del listado de mascotas permitidas según la normativa que ultima el Gobierno.

Los autores también consideran que el debate debe abordarse desde un enfoque multidisciplinar en el que participen expertos en derecho ambiental, veterinaria, ecología, salud pública y ciencias sociales para diseñar estrategias de gestión compatibles con la protección de la naturaleza y sostenibles a largo plazo.