Una buena capacidad cardiorrespiratoria reduce el riesgo de demencia y depresión

La Universidad de Granada (UGR) participa de manera activa en una investigación internacional de gran envergadura, liderada en este caso por la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM). El trabajo científico demuestra que las personas que disfrutan de una mejor capacidad física cardiorrespiratoria presentan un riesgo notablemente inferior de llegar a desarrollar enfermedades como la demencia, la depresión clínica y diversos trastornos psicóticos a lo largo de su vida.

El estudio centra su análisis en la relación existente entre la condición física cardiorrespiratoria —entendida como la capacidad del cuerpo humano para suministrar oxígeno de manera eficiente durante la práctica de ejercicio— y el riesgo real de padecer trastornos de carácter mental y neurocognitivo. Para ello, los científicos han partido de una revisión sistemática y de un ambicioso metaanálisis que ha logrado incluir a más de cuatro millones de personas en todo el mundo, sintetizando de este modo la evidencia científica disponible en la actualidad.

Los resultados obtenidos por los investigadores arrojan luz sobre los beneficios del deporte. Concretamente, los datos muestran que los individuos con niveles más altos de capacidad cardiorrespiratoria tienen hasta un 36 por ciento menos de posibilidad de sufrir depresión en comparación con aquellas personas con un estilo de vida más sedentario. Asimismo, el riesgo de padecer demencia se reduce en un 39 por ciento, mientras que la probabilidad de desarrollar trastornos psicóticos decae en un 29 por ciento.

La reducción significativa del riesgo

Los expertos subrayan que no es necesario ser un atleta de élite para proteger el cerebro. Incluso las mejoras pequeñas en la forma física aportan beneficios sumamente significativos para la salud. A modo de ejemplo, los autores indican que un simple aumento de un MET, unidad que equivale a la energía que consume el organismo en estado de reposo absoluto, se asocia de forma directa con una reducción significativa del riesgo de verse afectado tanto por la depresión como por la demencia.

Este trabajo refuerza la idea, cada vez más consolidada en la comunidad médica, de que la condición física no solo tiene efectos positivos evidentes sobre el sistema cardiovascular, sino que ejerce un papel protector fundamental sobre el cerebro. Entre los posibles mecanismos biológicos implicados en este proceso, los científicos destacan la reducción de la inflamación general del organismo, la mejora de la plasticidad cerebral y el fortalecimiento de estructuras vitales como el hipocampo, esenciales para la memoria y el aprendizaje.

"Las enfermedades mentales y la demencia suponen un importante reto sanitario global, por lo que mejorar la condición física cardiorrespiratoria a través del ejercicio podría convertirse en una estrategia preventiva accesible y de bajo coste", han destacado en sus conclusiones los investigadores Bruno Bizzozero y Valentina Díaz, vinculados al Centro de Estudios Sociosanitarios de la institución castellanomanchega. Añaden que medir este nivel de condición ayudaría de manera decisiva a identificar tempranamente a la población de mayor riesgo.

Por parte de la institución, ha colaborado el catedrático Francisco Ortega Porcel, perteneciente al Departamento de Educación Física y Deportiva. Ortega ha querido señalar ciertas limitaciones del trabajo, explicando que la evidencia "es aún limitada para otros trastornos mentales distintos a los analizados", y que resulta especialmente escasa en grupos demográficos como niños, adolescentes y personas mayores.