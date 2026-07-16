El 60% de los jóvenes ve la violencia y el porno en internet como un simple entretenimiento

Más del 60% de los adolescentes y jóvenes españoles percibe que cualquier tipo de contenido que consumen en Internet, por muy extremo que sea, tiene como único objetivo entretener. Así lo detalla el informe Sobreexpuestos online: conocimiento, aceptación y experiencias de violencias digitales en adolescentes y jóvenes, elaborado a partir de una encuesta a 1.000 menores de entre 14 y 21 años.

Un 40% de los entrevistados reconoce consumir habitualmente contenido violento, mientras que un 35% accede a material sexual o pornográfico. Según los expertos que han participado en la elaboración del estudio, este tipo de publicaciones se camuflan como un entretenimiento convencional, lo que favorece la normalización de actitudes radicales sin que los propios usuarios perciban verdaderamente el riesgo.

Ante esta avalancha de imágenes perjudiciales, los propios encuestados señalan a los responsables. Un 64% de los jóvenes exige a los propietarios de las plataformas que tomen medidas, y un 59% extiende esta reclamación a las empresas desarrolladoras de herramientas de inteligencia artificial.

El estudio también ahonda en las agresiones directas. Un 17% de los jóvenes afirma haber sufrido algún tipo de violencia digital en primera persona. Alrededor de un 40% ha recibido insultos en sus perfiles públicos. Un 32% de chicas confiesa haber recibido proposiciones de carácter sexual.

La respuesta ante los ataques

Un 77% de los afectados por la recepción de contenido sexual no deseado decidió mantenerlo en secreto por pura vergüenza, y apenas un 14% llegó a formalizar una denuncia oficial ante la propia red social. Al evaluar la culpabilidad, más de la mitad señala a la persona que publica el material íntimo, aunque también se responsabiliza activamente a quienes ayudan a difundirlo de manera deliberada.

En cuanto a los hábitos de consumo digital, la conexión a los dispositivos es masiva. El 90% utiliza estas aplicaciones a diario, con un 25% de los jóvenes que llega a superar las diez horas de conexión diarias durante los fines de semana. Pese a este elevado uso, un 40% de los menores no tiene ningún tipo de norma estipulada en su hogar sobre el tiempo límite de pantalla o el tipo de contenido al que pueden acceder libremente.