El avance médico que permite leer el envejecimiento de tu piel

Un equipo internacional liderado por científicos de la Universidad de Hiroshima en Japón ha publicado un relevante estudio en la revista científica ACS Nano. En él, detallan la creación de un novedoso sistema para localizar alteraciones moleculares sutiles en las fases iniciales del colágeno dérmico, mucho tiempo antes de que los síntomas de deterioro sean perceptibles.

Esta proteína funciona como un material jerárquico que establece una red minuciosamente organizada, la cual otorga soporte y firmeza mecánica a nuestra epidermis. Hasta la fecha, los sistemas de diagnóstico por imagen convencionales lograban identificar fácilmente los estragos más evidentes, tales como el adelgazamiento de los filamentos o la falta de conectividad. No obstante, los expertos advierten que estas fallas representan estadios muy avanzados de la remodelación tisular.

El trabajo revela que la ordenación molecular y la orientación estructural —conocida como quiralidad supramolecular— se corrompen antes de que se produzca la fragmentación visible de la red de fibras. Ali Haider, principal autor de la investigación, ha explicado que las técnicas tradicionales "pueden mostrar los 'ladrillos' de una estructura de colágeno, pero pueden pasar por alto cambios sutiles en cómo se organizan esos ladrillos". Asimismo, lo compara con "detectar cambios en la disposición de las palabras y oraciones en un libro antes de que aparezcan páginas dañadas o faltantes".

Para revelar estos esquemas ocultos, los científicos han combinado herramientas de imagen óptica de última generación con espectroscopia quiroóptica. En concreto, emplearon el dicroísmo circular ultravioleta de vacío mediante radiación sincrotrón y el dicroísmo circular vibracional láser de cascada cuántica multidimensional. Gracias a este complejo marco analítico, lograron cartografiar al mismo tiempo la presencia de la proteína y su coherencia anatómica en la misma porción de tejido analizada.

Las pruebas constataron una evidente disociación entre la masa existente y el orden arquitectónico interno. Las muestras biológicas mantenían su contenido proteico masivo incluso después de que la coherencia de su quiralidad subyacente hubiera sufrido una severa degradación. Esto indica que no debe entenderse simplemente como un entresijo de filamentos observables, sino como una materia compleja cuya viabilidad obedece a una organización a múltiples escalas.

Finalmente, la meta de estos especialistas japoneses es instaurar un protocolo exhaustivo que conjugue la quiralidad molecular, la distribución supramolecular y la arquitectura macroscópica de los tejidos. Esta innovación ofrecerá datos de enorme valor para la medicina clínica, la sanación de heridas y la elaboración de nuevos biomateriales. De este modo, la comunidad médica podrá certificar la salud de la piel de forma preventiva e impedir un daño macroscópico que resulte de carácter irreversible.