El misterio oculto en un meteorito que destrozó el tejado de una casa

Un equipo internacional de investigadores del Instituto SETI y del Centro de Investigación Ames de la NASA ha descubierto características inesperadas en el meteorito que atravesó el tejado de una vivienda en Hillsborough, Nueva Jersey, en julio de 2024.

El análisis de la roca, publicado en la revista Science Advances, ha revelado evidencias de fluidos salinos concentrados cerca de la superficie del asteroide del que procedía, un proceso que, según los autores, no se había identificado hasta ahora en este tipo de cuerpos.

El meteorito impactó el 16 de julio de 2024, después de que una roca del tamaño aproximado de una maleta entrara en la atmósfera terrestre a 14,4 kilómetros por segundo. Su paso generó un estampido sónico que se escuchó en el área de Nueva York y fue observado por decenas de personas antes de fragmentarse sobre Nueva Jersey.

La roca se desintegró rápidamente al atravesar la atmósfera y dejó de ser visible a unos 35 kilómetros de altitud. Posteriormente, un radar meteorológico detectó una nube de fragmentos que cayó sobre varias zonas de Nueva Jersey.

Uno de esos fragmentos, de más de un kilogramo de peso, atravesó el tejado de una vivienda en Hillsborough. El propietario relató que escuchó un fuerte estruendo y encontró un agujero en el dormitorio principal, además de numerosos fragmentos negros repartidos sobre la cama, la alfombra y el resto de la habitación.

El dueño de la casa conservó los restos utilizando guantes desechables y recipientes de vidrio, una actuación que los investigadores consideran clave para mantener la muestra en un estado excepcional.

Una muestra excepcional

El análisis permitió clasificar el meteorito como una condrita carbonácea CM1/2, un tipo extremadamente poco frecuente. Según los investigadores, se trata de la segunda caída observada de esta categoría y la mejor conservada de todas las conocidas.

"Gracias a la rápida reacción del propietario, estos son los meteoritos CM1/2 en mejor estado de conservación que conocemos", señalan los autores del estudio.

El examen reveló que parte de los fragmentos había sufrido una alteración por agua mucho mayor de lo habitual en este tipo de meteoritos. En concreto, encontraron pequeños fragmentos ricos en sales que apuntan a que se originaron cerca de la superficie del asteroide, donde el agua líquida se evaporó y concentró las salmueras.

Evidencias de un proceso desconocido

Según el autor principal del trabajo, Peter Jenniskens, astrónomo especializado en meteoritos del Instituto SETI y del Centro Ames de la NASA, los restos conservan evidencias de un entorno donde actuaron fluidos salinos concentrados, un fenómeno que no se había documentado anteriormente en este tipo de asteroides primitivos.

Ahora, el equipo trabaja para identificar los minerales presentes en esas sales y compararlos con los hallados en las muestras recogidas por las misiones Hayabusa2, de la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial (JAXA), en el asteroide Ryugu, y OSIRIS-REx, de la NASA, en Bennu.

Compuestos relacionados con la química prebiótica

El meteorito contenía un 1,8% de carbono y un 0,07% de nitrógeno, además de una amplia variedad de compuestos orgánicos solubles y aminoácidos similares a los encontrados en otros meteoritos del mismo grupo.

Los investigadores explican que las salmueras pueden favorecer determinadas reacciones químicas porque mantienen el fosfato en solución y facilitan la formación de algunos minerales. Sin embargo, precisan que todavía desconocen si parte de los compuestos organometálicos detectados se originaron por esa química de las salmueras o son consecuencia de antiguos impactos sufridos por el asteroide.

Los autores recuerdan que estudios isotópicos previos apuntan a que las condritas carbonáceas pudieron aportar materia orgánica a la Tierra primitiva. Por otro lado, algunos de esos fragmentos del meteorito de Hillsborough pasarán a formar parte de la colección del Museo Americano de Historia Natural de Nueva York.