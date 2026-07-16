Por qué los elefantes son capaces de escuchar a través de sus patas

Los elefantes no solo se comunican mediante sonidos que viajan por el aire, también utilizan vibraciones que se propagan a través del suelo y que pueden ser percibidas por otros ejemplares a varios kilómetros de distancia. Un estudio de la Facultad de Medicina de Harvard, publicado en la revista Frontiers in Audiology and Otology, ha identificado los mecanismos anatómicos que podrían explicar por qué estos animales cuentan con una audición por conducción ósea especialmente eficaz.

Los investigadores señalan que las vibraciones se transmiten desde las patas del elefante por las extremidades hasta los huesos del cráneo y, desde ahí, al oído interno. Según los expertos, este sistema permite detectar señales sísmicas que pueden recorrer hasta 10 kilómetros o más, mientras que las vocalizaciones transmitidas por el aire alcanzan distancias de alrededor de cinco kilómetros.

Un oído adaptado a las bajas frecuencias

El equipo utilizó huesos temporales procedentes de elefantes fallecidos y de donantes humanos para comparar cómo responden ambos oídos a las vibraciones. Para ello, conectaron las muestras a un dispositivo capaz de reproducir vibraciones similares a las que viajan por el cuerpo y midieron, mediante un láser, el movimiento de los pequeños huesos del oído medio.

Los resultados mostraron que los huesos del oído medio de los elefantes vibran con mayor eficacia a frecuencias bajas, alrededor de 400 hercios, mientras que en los humanos esa respuesta óptima se sitúa en torno a los 1.200 hercios.

Además, el estudio comprobó que el estribo, uno de los pequeños huesos encargados de transmitir las vibraciones al oído interno, se mueve entre tres y cuatro veces más en los elefantes que en las personas cuando recibe sonidos de baja frecuencia. Aunque este mayor movimiento no implica por sí mismo una mejor audición, sí favorece que lleguen más vibraciones a la cóclea, donde se transforman en señales nerviosas.

El tamaño también marca la diferencia

Según los autores, una de las explicaciones de esta capacidad reside en la propia anatomía del animal. Los huesos del oído medio de los elefantes son nueve veces más pesados y sus tímpanos siete veces más grandes que los de los humanos.

El doctor Sunil Puria, profesor asociado del Departamento de Otorrinolaringología de la Facultad de Medicina de Harvard y autor principal del estudio, explica que esta diferencia de tamaño permite transmitir con mayor eficacia las bajas frecuencias hacia la cóclea.

"Debido al tamaño de sus orejas, los elefantes pueden transmitir mejor los sonidos de baja frecuencia a la cóclea. Esta especialización se debe a que la cóclea se adapta a esta mayor entrada de información y genera respuestas neuronales que el cerebro puede usar e interpretar para la comunicación", señala.

La primera autora del trabajo, la doctora Caitlin O'Connell-Rodwell, afirma que los resultados respaldan lo que ya sugerían las observaciones en libertad. "Aunque ya lo sospechábamos basándonos en su comportamiento en la naturaleza y sus respuestas a los estímulos vibratorios, fue muy gratificante demostrar que los elefantes tienen una excelente audición por conducción ósea", indica.

Un músculo podría reforzar la comunicación

El estudio también plantea una hipótesis sobre una característica que diferencia a los elefantes de los humanos: su capacidad para cerrar voluntariamente el conducto auditivo.

Los investigadores consideran que, al contraer un músculo específico, los elefantes podrían bloquear parcialmente el canal auditivo y aumentar todavía más la percepción de las vibraciones transmitidas por el suelo, de forma similar a lo que ocurre cuando una persona utiliza tapones para los oídos.

Las estimaciones del equipo apuntan a que este mecanismo podría mejorar hasta 30 veces la audición por conducción ósea cuando los animales escuchan vocalizaciones infrasónicas de entre 10 y 20 hercios, aunque los autores subrayan que esa cifra deberá confirmarse con nuevas investigaciones.