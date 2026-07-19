Egagrópilas: el sorprendente taller donde los niños diseccionan el vomitado de las lechuzas

Hay pocas actividades capaces de convertir a un grupo de niños en pequeños detectives de la naturaleza en cuestión de minutos. Basta con poner sobre una mesa una pequeña bola gris, seca y aparentemente poco atractiva y lista para diseccionar. Hablamos de las egagrópilas, lo que regurgitan las lechuzas. Y lo que empieza con alguna mueca de asco (la mayoría son de curiosidad), acaba con una colección de diminutos cráneos, mandíbulas y vértebras cuidadosamente alineados sobre una cartulina.

Eso es exactamente lo que ha ocurrido estos días en Villasur de Herreros (Burgos), donde el ornitólogo y naturalista Roberto Rubio Jáñez ha impartido un taller para enseñar a los más pequeños qué es una egagrópila. Y ojo porque esa pequeña bola compacta de pelo o plumas no es sólo el resumen de la cena de una rapaz, sino una auténtica radiografía del ecosistema.

Egagrópilas de búho real.

Un puzle de huesos

Cuando una lechuza captura un ratón no lo despedaza. Simplemente se lo traga entero. Eso, señala Rubio, fue algo que sorprendió mucho a los niños del taller (es lo que tiene no pertenecer a la generación que creció viendo V: Invasión extraterrestre). Después, los ácidos del estómago digieren la carne, pero no pueden deshacer el pelo, los dientes o los huesos. Todo ese material se compacta y horas después la rapaz lo expulsa por la boca en forma de egagrópila.

Cuando esa pequeña bola se abre con unas pinzas, van apareciendo cráneos diminutos, mandíbulas perfectamente conservadas, costillas, escápulas, vértebras... Con paciencia es posible incluso recomponer el esqueleto casi completo de varios ratones o musarañas. Para un científico es una mina de información. Para un niño, casi un juego de arqueología. "Los chavales reaccionan con naturalidad. Les parece curioso y conocen algo nuevo", explica Rubio.

"Una egagrópila te dice de qué se alimenta una rapaz, pero también qué especies viven en una zona. A veces descubres animales que ni siquiera pensabas que estaban allí". Por eso, biólogos, ornitólogos y ecólogos las utilizan desde hace décadas para estudiar la biodiversidad de un territorio.

"He abierto miles de egagrópilas y la especie más rara que he encontrado ha sido un murciélago. Solo me ha ocurrido una vez en 41 años", relata Rubio. Y no ha sido la única sorpresa: "También encontré una rata de agua en una egagrópila de lechuza. Es una presa tan grande que todavía me pregunto cómo pudo tragársela."

Pequeños huesos extraídos de una egagrópila de lechuza.

Aliadas en el campo y la ciudad

A medida que los chavales van extrayendo cráneos de ratones y musarañas de las egagrópilas, es más fácil comprender por qué las rapaces desempeñan un papel fundamental en el campo y hasta qué punto son aliadas de agricultores y ganaderos, pese a que hace no tanto se las consideraba alimañas a las que había que aniquilar.

En Castilla y León, donde las plagas de topillos han causado enormes pérdidas agrícolas, las rapaces actúan como un sistema de control biológico completamente gratuito: "En Tierra de Campos (Palencia) se están colocando cajas nido para lechuzas y cernícalos en las zonas con plagas de topillos para que tengan un depredador natural", señala Rubio.

Lo mismo sucede en algunas ciudades como Madrid, donde las rapaces se han adaptado a entornos urbanos y se han convertido en excelentes aliadas para controlar las plagas de palomas y roedores. Uno de los ejemplos más conocidos es el de las dos águilas y el halcón que sobrevuelan la Puerta de Alcalá para proteger el monumento.