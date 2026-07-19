Los expertos forestales avisan tras la tragedia de Almería: "Las carencias eran conocidas"

Trece muertos, miles de personas evacuadas y alrededor de 7.000 hectáreas arrasadas. El devastador incendio de Los Gallardos, en Almería, ha vuelto a mostrar la cara más terrible del fuego y ha abierto de la peor manera posible una nueva temporada de incendios en España.

Durante cuatro días, las llamas avanzaron por un perímetro de unos 40 kilómetros, obligaron al desalojo de alrededor de 1.600 personas y movilizaron un enorme dispositivo de extinción, con efectivos del Plan Infoca, la Unidad Militar de Emergencias (UME), la Guardia Civil y hasta 32 medios aéreos. Finalmente, el domingo 12 de julio, el incendio fue dado por estabilizado.

Pero ni siquiera había sido estabilizado cuando ya había comenzado otro incendio: el de las acusaciones políticas, el reparto de culpas y la búsqueda de responsabilidades siempre en el adversario.

El debate que vuelve después de cada incendio

España vivió el pasado año una de sus temporadas de incendios más devastadoras, con cientos de miles de hectáreas quemadas. Y, como ocurre después de cada gran tragedia, volvieron las promesas, los anuncios, las declaraciones solemnes y las explicaciones sobre la excepcionalidad de unos incendios cada vez más difíciles de controlar.

Y también volvió el cambio climático como explicación omnipresente.

Sin negar que las altas temperaturas, el viento, la sequedad del combustible o las condiciones meteorológicas influyen decisivamente en la propagación de un incendio, existe otra realidad mucho menos presente en el debate político: el estado en el que se encuentran nuestros montes antes de que aparezca la primera llama.

En Libertad Digital ya abordamos este problema el pasado año en una entrevista con Antonio Pulido Pastor, ingeniero de montes, doctor en Diversidad Biológica y Medio Ambiente y miembro de la Asociación Forestal Andaluza (AFA). Entonces, después de otra temporada devastadora, el experto advertía de que la presencia y acumulación de combustible forestal se debía, fundamentalmente, a la falta de gestión.

Un año después, el incendio de Almería ha vuelto a colocar exactamente el mismo problema sobre la mesa.

AFA: «La ausencia de gestión está en la raíz del problema»

Esta vez ha sido la propia Asociación Forestal Andaluza (AFA), integrada por profesionales técnicos de los ámbitos público y privado, propietarios forestales, empresas, docentes, investigadores y miembros de las universidades andaluzas, la que ha lanzado una durísima advertencia tras la tragedia de Los Gallardos.

AFA denuncia el «grave abandono» de los montes y reclama la «necesidad urgente de impulsar una verdadera estrategia de gestión forestal sostenible, tanto en montes públicos como en los de titularidad privada», porque considera que «la ausencia de gestión está en la raíz del problema de los incendios».

«La situación actual de grave abandono que sufren nuestros montes nos aboca a veranos durísimos, en los que se pone en riesgo no sólo nuestro patrimonio natural, sino también el bienestar y la seguridad de los habitantes de Andalucía», señala.

La asociación también alerta de que, si no cambia la situación, Andalucía podría afrontar en los próximos años «incendios de una magnitud desconocida hasta ahora, con graves consecuencias ambientales, sociales y económicas».

Décadas de acumulación de combustible vegetal

Más del 50% del territorio andaluz tiene carácter forestal y, según AFA, acumula décadas de incremento del combustible vegetal como consecuencia del abandono de los usos tradicionales y de una gestión insuficiente.

La reducción del pastoreo, la desaparición de determinados aprovechamientos tradicionales y la falta de suficientes trabajos selvícolas favorecen la acumulación de vegetación y biomasa. Durante el verano, las altas temperaturas, el viento y la sequedad pueden contribuir a que ese combustible facilite la propagación de las llamas.

«Esta acumulación continuada de biomasa favorece la aparición de incendios cada vez más intensos y difíciles de controlar. Incluso con importantes despliegues de medios aéreos y terrestres, cuando la carga de combustible alcanza determinados niveles, la capacidad de extinción disminuye drásticamente», advierte la Asociación Forestal Andaluza.

Por eso se repite desde hace años una máxima entre los profesionales forestales: los incendios del verano se apagan en invierno. No cuando las llamas ya alcanzan varios metros de altura y obligan a movilizar decenas de aeronaves, sino meses antes, gestionando el territorio y reduciendo el combustible.

Menos del 0,5% de las zonas forestales

Los datos aportados por AFA reflejan la limitada extensión de determinadas infraestructuras preventivas. Las áreas cortafuego, líneas cortafuego y fajas auxiliares cubren menos del 0,5% de los más de cuatro millones de hectáreas forestales de Andalucía.

Según la asociación, esta superficie es diez veces inferior al mínimo necesario y puede afectar tanto a la eficacia de los dispositivos de extinción como a la seguridad de los profesionales que combaten directamente las llamas.

AFA también señala un desequilibrio entre los recursos destinados a la extinción y los dedicados a la prevención y gestión forestal. De acuerdo con sus datos, los presupuestos del dispositivo de extinción aumentaron un 60% durante los últimos ocho años, mientras la inversión forestal alcanzaba mínimos históricos.

En 2025, según la organización, la Junta de Andalucía destinó a política forestal menos del 0,3% de su presupuesto, una cantidad que no alcanzó el 30% de la inversión prevista en el Plan Forestal Andaluz.

Las carencias eran conocidas

Tras cada gran incendio llegan las buenas intenciones. Los compromisos. Las promesas de prevención. Las acusaciones cruzadas. Y después, cuando las llamas se apagan y las cámaras se marchan, el monte permanece. Hasta el verano siguiente.

Por eso, quizá la frase más contundente de la nota de AFA sea también la que mejor resume el problema que vuelve a abrirse tras la tragedia de Almería:

«Y cuando eso ocurra, no podremos atribuirlo únicamente al cambio climático o a otros factores externos. Tendremos que reconocer que las carencias eran conocidas, que las soluciones estaban bien identificadas y que, sin embargo, no se actuó con la determinación necesaria».

Porque podemos seguir discutiendo cada verano sobre el nombre de la nueva generación de incendios. Podemos multiplicar los medios de extinción y volver a repartir culpas cuando el fuego ya esté avanzando. Pero mientras nuestros montes sigan acumulando combustible, mientras la gestión forestal continúe siendo la gran olvidada y mientras la prevención llegue después de la tragedia, seguiremos intentando apagar en verano los incendios que no quisimos evitar durante el invierno.