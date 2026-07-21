El pionero invento español que cambiará la medicina respiratoria

Un equipo de investigadores pertenecientes al Instituto Ibs.Granada ha marcado un hito en la medicina respiratoria al desarrollar Epimetric, el primer modelo computacional basado en biopsia líquida que permite detectar y clasificar la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC). Este avance científico supone un salto cualitativo hacia el uso de herramientas médicas mucho más precisas y, sobre todo, menos invasivas para el paciente, en una patología que afecta a millones de personas a nivel mundial y que todavía adolece de un elevado infradiagnóstico.

La EPOC es una afección respiratoria crónica severa que dificulta enormemente la capacidad pulmonar, situándose como una de las principales causas de mortalidad en todo el planeta. Hasta la fecha, su detección dependía casi en exclusiva de pruebas funcionales tradicionales como la espirometría, cuyos resultados presentan ciertas limitaciones técnicas que propician que una gran cantidad de casos en fases iniciales pasen completamente desapercibidos en las consultas médicas.

El nuevo procedimiento

Para sortear estas barreras, el grupo de expertos decidió emplear la técnica de la biopsia líquida, un innovador procedimiento que facilita el estudio de moléculas que circulan libremente por el torrente sanguíneo. En este caso concreto, los científicos centraron su atención en los patrones de metilación del ADN libre circulante, que actúan como señales químicas indicadoras de los cambios biológicos vinculados a la aparición de esta enfermedad pulmonar.

El trabajo de campo para la configuración de este sistema requirió el análisis de muestras de sangre extraídas a 128 voluntarios reclutados en diversos centros hospitalarios de Andalucía entre los años 2021 y 2023. De ellos, la mitad padecía la enfermedad y la otra mitad estaba compuesta por individuos sanos. Gracias a esta comparativa, el algoritmo logró identificar más de 300 genes relacionados tanto con la mera presencia de la afección como con su grado específico de severidad clínica.

La investigación ha estado dirigida por la doctora María José Serrano, profesional adscrita a la Unidad de Gestión Clínica de Anatomía Patológica del Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada. Además, el proyecto ha contado con la colaboración de los grupos de Oncología Clínica, Patología Digital y Computacional del propio Ibs.Granada, así como con especialistas del Centro de Genómica e Investigación Oncológica.

Según ha detallado de forma textual la propia María José Serrano, "uno de los principales avances de este trabajo es la capacidad de Epimetric no solo para diagnosticar la EPOC mediante biopsia líquida, sino también para clasificar molecularmente según la gravedad y las características clínicas de la enfermedad". La doctora subraya que la heterogeneidad de esta patología es un gran desafío, ya que pacientes aparentemente similares tienen respuestas terapéuticas dispares, por lo que la inteligencia artificial abre la puerta a una medicina de precisión mucho más objetiva y orientada a las necesidades reales.