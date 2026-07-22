La cueva australiana que albergó rituales y maldiciones durante 25.000 años

La comunidad GunaiKurnai, que habita en el sudeste del continente, es la propietaria tradicional de la zona de Gippsland y el sur de los Alpes Australianos, tal y como reconoce el propio Gobierno de Australia.

En este territorio se encuentran cuevas que, según apuntaba la tradición oral e informes etnográficos del siglo XIX, eran el escenario de rituales religiosos, curativos y hasta de lanzamientos de maldiciones. Estas ceremonias las llevaban a cabo hombres y mujeres eruditos llamados mulla-mullung.

Ahora, un equipo de especialistas en arqueología ha demostrado que esta comunidad ha estado celebrando estos ritos en la cueva de Cloggs durante los últimos 25.000 años. En ellos, quemaban hierbas de la zona, según un estudio de los sedimentos cuyos detalles se publican en la revista Frontiers in Environmental Archaeology.

"Los ancestros de la comunidad seleccionaban hierbas enteras del paisaje circundante y las llevaban a la cueva para esparcirlas en capas finas y quemarlas", explica Elle Grono, investigadora de la Universidad Nacional de Australia y primera autora del trabajo.

Según Grono, con el paso del tiempo, los sedimentos cubrieron estas capas quemadas, "y se conservó cada capa superpuesta a la anterior a lo largo de miles de años". Este fenómeno es lo que ha permitido el estudio de los ritos milenios después.

Fitolitos y una piedra erguida

El equipo científico estudió los fitolitos —cuerpos microscópicos de sílice procedentes de tejidos vegetales— recuperados de los depósitos enterrados en la cueva de Cloggs. El estudio formaba parte de unas excavaciones arqueológicas realizadas en 2019 y 2020 con el objetivo de comprender cómo las personas recolectaban plantas para utilizarlas dentro de la cueva.

El equipo se centró en los fitolitos quemados, que solo pudieron haber sido introducidos por personas. Estas excavaciones habían sido solicitadas por la GunaiKurnai Land and Waters Corporation, y representantes de la comunidad participaron en el diseño del estudio, el trabajo de campo y la difusión de los resultados.

Grono señala que, a diferencia del polen, que es dispersado por el viento o los insectos, "los fitolitos se acumulan principalmente en el lugar donde se descompone una planta".

"Incluso en el interior de la cueva no crecen plantas debido a la falta de luz, por lo que los fitolitos debieron de ser introducidos por personas o por animales como las zarigüeyas", afirma.

En el estudio, el equipo se centró en los fitolitos semiquemados de las capas de ceniza, que solo pudieron haber sido introducidos por personas, ya que los no quemados podrían haber llegado por cualquiera de los dos medios.

Para el análisis utilizaron la microscopía para clasificar en grupos taxonómicos miles de fitolitos procedentes de dos fosas, de 1,5 y 2,3 metros de profundidad. Los estratos superiores consistían en 73 finas capas de ceniza depositadas hace aproximadamente entre 4.400 y 1.600 años, según los cálculos realizados mediante luminiscencia estimulada ópticamente y datación por carbono.

Dentro de esas capas de ceniza, descubrieron inesperadamente una piedra erguida de 28 centímetros de altura, de la que posteriormente se demostró que había sido erigida en la cueva con fines rituales hace unos 2.000 años.