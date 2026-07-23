Descubren cómo bloquear la reparación del ADN en las células del cáncer con un fármaco

Un equipo de científicos de la Universidad de Copenhague (Dinamarca) ha logrado un avance significativo al descubrir que la alta expresión del gen NDRG1 en diversos tipos de cáncer favorece la reparación del daño en el ADN. El estudio, publicado en la revista Science Signaling, demuestra que ciertos tumores que presentan mutaciones en otros genes se vuelven especialmente vulnerables a fármacos capaces de interrumpir la función de este gen en el organismo.

Las células cancerosas mantienen una gran dependencia de la reparación celular para sobrevivir a la enfermedad. Debido a su rápido ciclo celular y a su elevada actividad metabólica, estas células acumulan numerosos errores de replicación que necesitan subsanar con rapidez. De hecho, buena parte de los tratamientos oncológicos actuales se basan precisamente en provocar un daño masivo en el material genético o en bloquear estas vías de reparación celular para forzar el colapso sistemático del tumor.

Durante la investigación, los expertos analizaron una amplia colección de líneas celulares tumorales con el objetivo de identificar agentes químicos que aumentaran el daño genético. Así, descubrieron que la quinacrina, un conocido medicamento antipalúdico, inhibía este proceso de reparación en distintos tipos de tumores. Las células que mostraban una mayor expresión de NDRG1 resultaron ser mucho más sensibles a los efectos de este fármaco, ya que interrumpe la unión entre la proteína y una enzima clave, impidiendo la formación de los complejos de reparación.

Mutaciones con pérdida de función

Al estudiar grandes bases de datos de pacientes, los investigadores confirmaron que la presencia de NDRG1 en los tumores predice una supervivencia más corta, consolidando su enorme potencial como marcador pronóstico. En el caso de los carcinomas colorrectales, la expresión de este gen aumentó drásticamente cuando los enfermos presentaban mutaciones con pérdida de función en otros genes encargados de salvaguardar el ADN.

Estas células con mutaciones mostraron una sensibilidad extrema tanto a la quinacrina como a la supresión genética de NDRG1. Esta vulnerabilidad intrínseca es muy similar a la que presenta la proteína PARP1 en aquellos cánceres con mutaciones en el gen BRCA, una vía terapéutica que ya se explota con éxito en la práctica clínica habitual en todo el mundo.