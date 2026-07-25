La estación de la NASA logra evitar la catástrofe por el incendio y mantiene operativos sus sistemas esenciales

La estación de seguimiento espacial que la NASA mantiene en Robledo de Chavela (Madrid) ha logrado superar sin daños graves el incendio que este viernes puso en jaque el oeste de la Comunidad de Madrid y obligó a evacuar sus instalaciones por precaución. Aunque las llamas llegaron a amenazar directamente el complejo, la infraestructura ha conseguido mantener operativos sus sistemas esenciales y continúa evaluando el estado de sus equipos.

La Guardia Civil ordenó el desalojo del recinto cuando el avance del fuego comenzó a acercarse a la estación. Los trabajadores abandonaron las instalaciones de forma escalonada hasta que únicamente permaneció el personal encargado de la seguridad, mientras los servicios de emergencia concentraban sus esfuerzos en impedir que las llamas alcanzaran las grandes antenas que dominan el paisaje de Robledo de Chavela.

Durante varias horas reinó la incertidumbre. Sin personal en el interior, resultaba imposible confirmar si el fuego había llegado a afectar al complejo. Las imágenes de las antenas envueltas por una espesa columna de humo se difundieron rápidamente en las redes sociales, alimentando la preocupación por una infraestructura considerada estratégica para las comunicaciones espaciales internacionales.

Con el paso de las horas, los responsables de la estación lograron recuperar el contacto con parte de los sistemas, lo que permitió comprobar que la instalación había resistido el avance del incendio. Aunque la evaluación técnica continúa y todavía no se ha determinado si existe algún daño material, las primeras informaciones apuntan a que las antenas principales no habrían sufrido afectaciones estructurales.

Una infraestructura clave para la exploración espacial

La estación de Robledo de Chavela forma parte desde 1964 de la Red del Espacio Profundo (Deep Space Network) de la NASA, un sistema integrado por únicamente tres grandes complejos situados en España, Estados Unidos y Australia. Su distribución, separada aproximadamente 120 grados de longitud, garantiza que siempre exista al menos una estación en condiciones de mantener el contacto con las naves que exploran el espacio profundo.

El complejo madrileño cubre la ventana de comunicaciones correspondiente a Europa y África. Sus seis antenas, entre ellas la emblemática DSS-63, de 70 metros de diámetro, permiten enviar órdenes y recibir las débiles señales emitidas por sondas situadas a millones de kilómetros de la Tierra.

Por estas instalaciones han pasado algunas de las misiones más importantes de la historia de la exploración espacial. Desde el seguimiento del alunizaje del Apolo 11 hasta el apoyo a las sondas Voyager, además de proyectos actualmente en funcionamiento como los vehículos de exploración de Marte, la misión Juno en Júpiter, la sonda Parker Solar Probe o el telescopio espacial James Webb.