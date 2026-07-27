El tiburón blanco más grande jamás visto se dirige directo a una de las zonas más turística y popular

El tiburón blanco macho más grande jamás monitorizado en el océano Atlántico, un coloso bautizado por la comunidad científica como Contender, ha reaparecido en los radares satelitales en plena migración hacia la costa este de los Estados Unidos.

El ejemplar, que mide 4,27 metros de longitud y arroja un peso de 771 kilogramos, ha roto un silencio radiofónico de varios meses al emitir una señal intermitente cerca de Carolina del Norte. Contender se desplaza ahora de forma directa hacia Cape Cod, una de las zonas turísticas y costeras más concurridas de Massachusetts.

El regreso del gran depredador del Atlántico

La organización de investigación marina Ocearch, encargada de la monitorización y marcado de grandes depredadores en el Atlántico occidental, confirmó la posición más reciente de la criatura. Contender fue marcado originalmente en enero de 2025 en las aguas meridionales de Georgia y Florida. Desde entonces, el escualo ha completado una travesía titánica de más de 11.000 kilómetros bordeando la plataforma continental norteamericana.

El sistema de geolocalización satelital implementado en su aleta dorsal requiere que el animal rompa la superficie marina durante un tiempo prolongado para triangular su posición exacta. Tras registrar su último paso nítido en el entorno de Pamlico Sound (Carolina del Norte) la pasada primavera, el rastro de Contender se sumergió en la penumbra de las aguas profundas. No ha sido hasta este mes de julio cuando una única señal de radio aislada ha encendido de nuevo las alertas de los biólogos, constatando que el animal sigue su curso implacable hacia el norte.

Los patrones de su comportamiento

El comportamiento del gran tiburón blanco responde a patrones biológicos estrictamente predecibles. Durante la época estival, las corrientes cálidas desplazan a los bancos de peces y mamíferos marinos hacia latitudes más frías, lo que empuja a estos superdepredadores a buscar el alimento en la costa de Nueva Inglaterra. Su destino predilecto es la península de Cape Cod, en Massachusetts, un enclave que en estas semanas del año congrega a cientos de miles de veraneantes y turistas.

Contender tiene 771 kilos de masa muscular y casi cuatro metros y medio de longitud, lo que le consagran de forma oficial como el macho adulto de mayor envergadura bajo el control de la comunidad científica en esta demarcación oceánica.

Pánico… a pesar de que pidan calma

Pese al lógico impacto mediático y a la expectación que genera la aproximación de un animal de semejantes proporciones a playas de alta ocupación, los expertos de Ocearch y las autoridades locales insisten en lanzar un mensaje de calma. La presencia de Contender no equivale a una amenaza directa ni implica un peligro extraordinario para los bañistas.

Los ataques a seres humanos continúan siendo fenómenos de carácter estrictamente anecdótico e infrecuente.